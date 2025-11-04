米国スポーツメディアの「ジ・アスレチックス」は３日、（日本時間４日）、今オフのＦＡトップ５０を発表した。元ブルージェイズのスカウト経験もあるキース・ロウ記者による選考で「予算枠は関係なく、ＧＭとして将来性や年齢による上昇、及び下降などを考慮し、純粋な選手としての価値を評価した」としており、日本からは、ポスティング制度を利用してメジャー移籍も目指す４人がランクインした。

１位はＫ・タッカー外野手（カブス）、２位はＢ・ビシェット内野手（ブルージェイズ）、３位はＣ・ベリンジャー外野手（ヤンキース）、４位はＡ・ブレグマン内野手（レッドソックス）。上位４人に野手が並び、５位にＦ・バルデス投手（アストロズ）がランクイン。日本人では、ヤクルトからＦＡとなった村上宗隆内野手が１０位でトップ１０入りした。「ＭＬＢの球団が数年に渡って待ち焦がれていたが、ついに、スワローズがポスティングしそうだ。肘の手術と脇腹の負傷で前半戦をほぼ離脱したが、それでも、５６試合で２２本塁打、打率２割７分３厘と、パワーと忍耐力をみせ、待望のターゲットとなっている。日本人選手に多い、バットが体から離れる打ち方で、外角球の空振りが多く、三振率は２８・６％と結構高い。三塁手として手の捌きは十分だが、守備範囲に限界があり、おそらくは一塁手として契約するだろう。ＭＬＢの投手をいかに攻略するかによって彼が持つ潜在力の真価が問われる」と解説を付けた。

三塁手として最上位にランクインしたのはブレグマン。

続いて三塁・二塁を兼務するＪ・ポランコ（マリナーズ）が１７位に入った。一塁手ではＰ・アロンソ（メッツ）が７位、Ｊ・ネイラー（ガーディアンズ）が１３位と高評価を受けている。

また、２人の投手が、ポスティング制度によるメジャー移籍を希望し、現在、球団と交渉中の西武からは、今井達也投手が３３位、高橋光成投手が４６位にランクイン。今井については、「日本で過去２年で計３３７イニングを投げて、防御率２・１４の成績を残した。今年は自己ベストとなる与四球率７％。スリークオーターから低めに繰り出されるスライダーは、スクリューボールのようにみえる。先発ローテの中盤で計算できる」と紹介し、高橋については「３年前にドライブライン（米国スポーツ施設）に行き、球速がアップ。四球を出さず、豊富な球種を織り交ぜ、強打を許さないスタイルは、今季オリオールズに入団した菅野智之投手を彷彿させるが、菅野もＭＬＢ１年目は被本塁打が多かった。高橋はローテの５番手と予想され、もう１つ球種を増やすか、手持ちの球種を磨く必要がある」と解説している。

最後に４８位にランクインしたのは、巨人からポスティング制度を利用してメジャーに挑戦する岡本和真内野手。「おそらく、ＭＬＢでは一塁に転向する。バットスピードが、メジャーの剛腕と対戦するには物足りない。２０本塁打打てるかもしれないが、投手が速球で勝負してくれば、ＯＢＰは３割未満かもしれない。一塁及びＤＨのレギュラーは難しいと懐疑的だ」という同記者の分析を伝えた。また、前日２日にＦＡとなった菅野智之投手はトップ５０位の圏外だった。