リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」でお馴染みのモデルで女優のキム・カーダシアン（45）は、自身が出演する新作リーガルドラマ「オール・イズ・フェア 女神たちの法廷」の共演者たちに早めのクリスマスギフトを送ったという。



【写真】グレン・クローズ、ナオミ・ワッツらを“従えて”堂々の主演を果たしたキム・カーダシアン

その中には、自身のブランドSKIMSの製品に加え、バレンシアガやグッチのアイテム、そして話題の美容トリートメント「サーモン精子フェイシャル」のバウチャーも含まれていた。このフェイシャルは、ジェニファー・アニストンらセレブの間で人気を集めている美容法だ。



キムは「ピープル」誌のインタビューで、姉のコートニーもその美容施術を受けたことを明かし、「昨日そのサーモン精子のフェイシャルを受けに行ったら、『他の女性たちはまだ使っていないから無料でやりますよ』って言われたそう。私は『なんで受けないの!?』って思ったわ」と笑いを交えて語った。



この話題がプロモーション中に共演者の間で持ち上がると、テヤナ・テイラーは「プレゼントに夢中で封筒を開けてなかった。サーモン精子って書いてあったの?なんで教えてくれなかったの!」とビックリ。ニーシー・ナッシュ＝ベッツは「私は使うわよ!」と応じた。



この会話は、番組の宣伝活動の一環として行われたインタビュー中に交わされたもので、キャストは現在、各地を巡って番組のプロモーションを行っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）