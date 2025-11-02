【同居なのに町内会費は2軒分！？】「ウチに住めば？」義母の提案に戸惑う…＜第1話＞#4コマ母道場

何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？

第1話　同居の提案



【編集部コメント】

カリンさんが産休に入ることを考えると、これからの生活がますます不安になります。そんなタイミングでお義母さんから「家賃はいらないから、うちに住めばいい」という提案がありました。経済面を考えればありがたい申し出ではあります。ただ義両親と同居となると、慎重に考えたいところですよね。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・井伊テレ子