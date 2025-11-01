被害者の夫「バレンタインデーにチョコもらった」容疑者と高校時代の同級生で同じテニス部　26年前の名古屋主婦殺害事件で現場検証始まる

26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件で、警察は11月1日午後から当時の事件のあったアパートで当時の状況を確認しています。

事件があった愛知・名古屋市西区稲生町のアパートでは、11月1日午後から警察が現場検証を行い、当時の状況を確認しています。

通路はブルーシートで覆われ、中を見ることはできないようになっていました。

名古屋市港区に住むアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで10月31日逮捕されました。

安福容疑者は10月30日、愛知県西署に出頭していましたが、2025年に入って以降、警察は安福容疑者から複数回にわたって任意で話を聴いていて、安福容疑者は当初、警察から求められたDNA型の提出を拒んでいたものの、10月になり一転して任意の提出に応じており、鑑定の結果、現場に残されていた血痕と一致したことなどから逮捕に至りました。

奈美子さんの夫・高羽悟さん：

長い…。長かったけども、トータルで見たら一生懸命いろんなことをトライしてきたんで、26年かかったけど、捕まえられてよかったなという思いしかない。

警察は、安福容疑者と高羽さんの関係について明らかにしていませんが、夫の悟さんによると、安福容疑者は高校の同級生で同じテニス部に所属していたということです。

奈美子さんの夫・高羽悟さん：

「心当たりないですか？」って言われて、「テニス部？」って言ったら「当たりです」と。「その中で？」と言うから、安福容疑者の名前出したら「当たりです」って。今から思えばね、僕は安福容疑者から好きですっていう手紙もらったり、バレンタインデーでチョコレートもらったりしましたよ。大学のテニス部の同僚が「お前の試合に女の子が2、3人応援に来てるぞ」って言われて、あれ？と思って見たら安福容疑者と他の女の子2、3人いたんで。それ以来会ったのは事件の前年ですから、27年前にテニス部のOB会でみんな集まった時に、（安福容疑者が）もう結婚して頑張ってやってるよということを聞いたので。その一言ぐらいしか交わしてないので、どうして殺害の動機になるのかよく分からない。

調べに対し、安福容疑者は「合っています」と容疑を認めていて、警察は今後、詳しい犯行動機などを追及する方針です。