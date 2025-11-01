それドコの！？→ 実は【ZARA】です！ キラッとおしゃれ♡「主役級スニーカー」

コーデを垢抜けさせたいなら、足元に注目を！ 暗くなりがちな秋冬こそ、シューズで遊ぶのがこなれたおしゃれを完成させるコツです。そこで注目したいのが【ZARA（ザラ）】から登場している「スニーカー」。パッと目を引くメタリックなきらめきが、足元から都会的なムードをもたらしてくれるはずです。

ライン使いのシルバーでさりげなくおしゃれに

【ZARA】「コンビカラースニーカー」\8,590（税込）

異素材MIXとコンビ配色が、洗練された印象に導いてくれる一足。ライン使いのシルバーが、さりげない華やぎを感じさせてくれます。ボリュームのあるソールで、スタイルアップ効果も期待できそう。ジーンズからスカートまで、幅広いスタイリングにマッチするアイテムです。

大胆な配色にキルティングが今っぽい！

【ZARA】「メタリックランニングスニーカー」\6,990（税込）

メタリック × キルティング風デザインが、いつものコーデを一気にアップデート！パッド入りの立体感が、スタイリングに奥行きをもたらしてくれます。カラーパンツやスウェットと合わせて、ストリートライクに履きこなすのが旬。スポーティーなニュアンスが、コーデにちょっとしたスパイスを与えてくれます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M