¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô²ñ¼Ò£Ä£Á£Î£Ç£Á£Î¤Ï£³£°Æü¡¢¿Íµ¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ì¡²è¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¡ÊÃø¡§¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£ù£î£á£í£é£ô£å¡¡£Ç£ì£ï£ö£å¡¡£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£±·î£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¸¶ºî¼Ô¡¦¿¹Àî¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦ËëÇ·Æâ°ìÊâ¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¡¦´î°Â¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Î£Í£Ã¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁýÅÄÈþ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¿¹Àî»á¤È´î°Â¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤ÊÂÐÃÌ¤ò¡¢ºîÉÊ°¦¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×Ï¢ºÜ£±£µ£°£°ÏÃÆÍÇË¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸ø¼°Àï¡Ê¥ª¡¼¥ë£´²óÀïÍ½Äê¡Ë¡¢Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Âç²ñ¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´î°Â¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµÓËÜ²È¡¦ÉñÂæ±é½Ð¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£±Ç²è¡Ø¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡Ù¤Ç¤ÏÂè£³£¶²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁü¶È³¦¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤ÏµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£