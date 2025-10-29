ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹Ž¢ºÆÁªŽ£¤Î²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ËŽ¢¼º¿¦Ž£¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ªÂ³¤¯Ž¢ÅÄµ×ÊÝ·à¾ìŽ£¤ÎÂèÆóËë
¢£31Æü¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¼º¿¦¡×¤Î¸ø»»
°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬10·î31Æü¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤Ç¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤«¤é°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬24Æü¡¢¡ÖÎ×»þµÄ²ñ¤Î¾·½¸¤ÎµñÈÝ¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡É¤òÈ´¤«¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾·½¸¤ò¹ð¼¨¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¡¢µÄ²ñ³«ºÅ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬31Æü¤ÎÎ×»þµÄ²ñ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ»ÔÄ¹ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹ð¼¨ÄÌ¤ê¤ËÎ×»þµÄ²ñ¤Ï³«¤«¤ì¡¢»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞºÎÂò¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼º¿¦¤¹¤ë¡£
¼º¿¦¤ÈÆ±»þ¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¿¦°÷¤ò´Þ¤á¤ÆÌó1000¿Í¤Î°ËÅì»Ô¿¦°÷¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¤ÎÎ©¾ì¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¯Âç¤Ê¸¢¸Â¤òÍ¤¹¤ë¡Ö¸ø¿¦¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼º¤¦¡£Ã±¤Ê¤ë°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î1¿Í¤È¤Ê¤ë¤«¤é¡¢ÁÜººÅö¶É¤ÏÁá¤¤»þ´ü¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÇ¤°Õ½ÐÆ¬¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ùµ¿¤Î²òÌÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ç¤³¤È¤·6·î¡¢°ËÅì»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤ÎËë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤í¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤¹¤°¤Ë¡¢¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×ÂèÆóËë¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
11·î¤«¤é¤Ï½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤Î¹ÔÊý¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÎòº¾¾Î¤ò½ä¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÈÈºá»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÎÇ§Äê¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤¯¤éÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤Î¹Ô¤¤¤ÎÊó¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£½éÅöÁªÄ¾¸å¤Ë¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¡Ö³ØÎòº¾¾Î¡×µ¿ÏÇ
ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤³¤È¤·5·î25Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ·Ï¤Î¸½¿¦¤òÇË¤Ã¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î6·î¾å½Ü¤ËÅìÍÎÂç³Ø¤ÎºÇ½ª³ØÎò¤òº¾¾Î¤·¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
7·î7Æü¤Ë°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÏÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼¿¦´«¹ð·èµÄ°Æ¤ÈÃÏÊý¼«¼£Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ä´ºº¸¢¸Â¤òÍ¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¤½¤Î7ÆüÌë¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÅìÍÎÂç³Ø½üÀÒ¡×¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢µ¿ÏÇ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÜºº¤òÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ë¶á¤¯¾å¿½¤·¡¢7·îÃæ¤Ë¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤½¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¡ÖÂ´¶È¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØÂ´¶È¾Ú½ñ¡Ù¤ÏËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Âç³ØÂ¦¤Î¼ê°ã¤¤¤Ç¡Ö½üÀÒ¡×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Îµ¿ÏÇ²òÌÀ¤ÏÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¡£µÄÄ¹¤é¤Ë¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤·¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ÎÄó½Ð¤ò»ÔµÄ²ñ¤Ïµá¤á¤¿¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏµñÈÝ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Î¼çÄ¥ÄÌ¤ê¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¼¿¦¤·¤Æ½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÄÁÌ¯¤Ê¼çÄ¥¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò»ÔÌ±¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£µ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»Èºá¤Ê¤É¤Ç·º»ö¹ðÈ¯
¤È¤³¤í¤¬¡¢7·î31Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¸Î°Õ¤Ë³ØÎò¤òº¾¾Î¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¼¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤«¤éÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÌÂÁö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¾Î¤¹¤ë½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤òºÆ¤Óµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢·º»öÁÊÄÉ¤Î¶²¤ì¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤·¤¿¡£
É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤»¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ËÅì»ÔÀ¯¤Îº®Íð¤ÏÅ¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï9·îÄêÎã²ñ¤Î½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î1Æü¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤Î»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇºÎÂò¤·¤¿¡£
µ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òµÄÄ¹¤é¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ïµ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»Èºá¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ÔµÄ19¿ÍÁ´°÷¤¬9·î9Æü¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×Äó½ÐµñÈÝ¡¢¾Ú¿Í´Ìä»þ¤Î¾Ú¸ÀµñÈÝ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏÊý¼«¼£Ë¡°ãÈ¿¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÄ´ººÉ¼¤Ëµõµ¶¤Î·ÐÎò¤òµºÜ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¡¢°ËÅì»Ô¹Êó»æ¤Î·ÐÎò·ÇºÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¿¦°÷¤Ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿µ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»Èºá¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼õÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¼þÊÕ¤ÎÁÜºº¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¸ø¿¦¤Ë¤¢¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÎ©¾ì¤òÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¤µ¤ì¤ë½ñÎà¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£½ÐÄ¾¤·»ÔµÄÁª¤Ï¡ÖÈ¿ÅÄµ×ÊÝÇÉ¡×¤¬Â¿¤¯ÅöÁª
°ìÊý¡¢»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï10Æü¡¢¼¿¦¡¦¼º¿¦¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£
¼«¤é¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤òÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²¿¤é¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¤ËµïºÂ¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È»ÔÌ±¤é¤Î¶¯¤¤È¿È¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ÎµÄ²ñ²ò»¶¤«¤éÌó1¥«·î¸å¤Î10·î12Æü¡¢Á´¹ñ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë½ÐÄ¾¤·»ÔµÄÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á°¿¦18¿Í¡¢¿·¿Í12¿Í¤Î30¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£
»ÔÌ±¤é¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤·¤¿Á°¿¦18¿ÍÁ´°÷¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë»¿À®¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í1¿Í¤ÎÅöÁª¤¬19Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢Î×»þµÄ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ºÆÅÙ¤Î»ÔÄ¹ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ï²Ä·è¤µ¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¼º¿¦¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¡¢Î×»þ²ñ³«ºÅ¤òÀè±ä¤Ð¤·¤·¤Æ¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏÊý¼«¼£Ë¡101¾ò¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤Î¼Ô¤¬¡¢¼óÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ²ñµÄ¤ËÉÕµÄ¤¹¤Ù¤»ö°Æ¤ò¼¨¤·¤ÆÎ×»þ²ñ¤Î¾·½¸¤òÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î×»þ²ñ³«ºÅ¤ÎÀÁµá¤Ë¼óÄ¹¤Ï±þ¤¸¤ëµÁÌ³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨µñÈÝ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÈ³Â§µ¬Äê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µÄ°÷¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤«¤éÎ×»þ²ñ¤Î¶¯¤¤Í×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼óÄ¹¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
Î×»þ²ñ¤Î³«ºÅ¤òÅÄµ×ÊÝ»á¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢12·îÄêÎã²ñ¤Þ¤Ç¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤ËµïºÂ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Åß¤Î´üËö¼êÅö¤Ê¤É¤â»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤¬Ê§¤¦¥Ä¥±
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤¤ÊÛÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È31Æü¤ÎÎ×»þµÄ²ñ³«ºÅ¤ò¹ð¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤«¤é¹ß¤ê¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸ø¿¦¡×¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Î½Å¤µ¤òÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÑÀª¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ìÁÜººÅö¶É¤Î¸·¤·¤¤¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë½¾½ç¤Ë±þ¤¸¤ë°Õ»×É½¼¨¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¸å¡¢¸©·Ù¤ÎÁÜºº¤ÏËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
5¥«·î´Ö¤â¡Ö»ÔÄ¹¤Î°Ø»Ò¡×¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÏÂç¤¤Ê¥Ä¥±¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¤â½Å¤¤·ºÈ³¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»Èºá¤Ç¤¢¤ë¡£Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð3¥«·î°Ê¾å5Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£
µÄÄ¹¤é¤Ë¡Ö¥Á¥é¸«¤»¡×¤·¤¿¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¾Î¤¹¤ë½ñÎà¤ÎÀµÂÎ¤ò´Ø·¸¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÅì»Ô¹Êó»æ¤Î·ÐÎò·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¿¦°÷¤Ë¤â¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢µ¶Â¤Í°õ»äÊ¸½ñ¹Ô»Èºá¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö½é¡¢ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î¶â¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£
7·îËö¤Ç¼¿¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÄ´ººÉ¼¤Ëµõµ¶¤Î·ÐÎò¤òµºÜ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤ÎÁªµóË¸³²ºá¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤é¤Ï4Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î½ÐÆ¬µñÈÝ¡¢¾Ú¸ÀµñÈÝ¤Ê¤É¤ÎÃÏÊý¼«¼£Ë¡100¾ò°ãÈ¿¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢6¥«·î°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï10Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â·º¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢£Á´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ËÅì»ÔÄ¹Áª
31Æü¤ËÅÄµ×ÊÝ»á¤¬¼º¿¦¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£°ËÅì»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î14Æü¤ÎÅê³«É¼¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÄµ×ÊÝ»á°Ê³°¤Ë5¿Í¤â¤Î¸õÊä¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î25Æü¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÌó1800É¼º¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°»ÔÄ¹¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¡¢»ÔÄ¹Áª¤ò¸«±Û¤·¤Æº£²ó¤Î»ÔµÄÁª¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿Á°»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¤Û¤«3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤â¼«¿È¤ÎÀµÅöÀ¤òÁÊ¤¨¤Æ¡¢ºÆÁª¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñÅª¤ËÃÏÊýµÄ°÷¤Î¤Ê¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤¬¡¢°ËÅì»Ô¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Äê°÷20¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢30¿Í¤â¤Î¸õÊä¤¬ÍðÎ©¤·¤¿»ÔµÄÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¿·¿Í¸õÊä¤Î¤¦¤Á¡¢9¿Í¤ÏÅìµþ¤Ê¤É¤«¤é°ËÅì»Ô¤Ø°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¸õÊä¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿·¤¿¤Ê°ËÅì»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¡¢°ËÅì¤Î³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·¿Í¸õÊä¤Î1¿Í¤Ï¡Ö°ËÅì±ØÁ°¤Ë¿·¤¿¤Ê¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÂå¤ï¤ê¤ËÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÂçÁû¤®¤Î°ËÅì»Ô¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯Ì¾Á°¤òÇä¤ê¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢»ÔÄ¹Áª¤Ç¤âº£¸å¤µ¤é¤Ë¸õÊä¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£º®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢É¼¤¬Ê¬»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¸Ø¤ëÅÄµ×ÊÝ»á¤¬ºÆÁª¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£¼º¿¦¤Ç¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×ÂèÆóËë¤¬»Ï¤Þ¤ë
°ËÅì»ÔÀ¯¤ÎÆ°¸þ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»ÔµÄÁª´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ç½÷À½é¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤¬¼«Ì±ÅÞ·Ï¸õÊä¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÒ»³»á¤Ï¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¸½ºß¤Î°ËÅì»Ô¤Îº®Íð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¡¢»Ù±ç¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿ÀÅ²¬»Ô¤ÎÆñÇÈ¶¬»Ê»ÔÄ¹¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ê¤µÄ²ñ²ò»¶¤òÈãÈ½¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤ÏÈñÍÑ¡¢Ï«ÎÏ¤È¤â¥à¥À¤Ç¤¢¤ê¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ»á¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤ÎÃá½ø¤ò¤«¤¤ß¤À¤¹¤è¤¦¤Ê»ÔÄ¹¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ËÅì»Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÅª¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎºÂ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÅÄµ×ÊÝ·à¾ì¡×¤Î°ìËëÌÜ¤Ï½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å»ÏËö¤È¸À¤¨¤ëÂèÆóËë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÁû¤®¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
----------
¾®ÎÓ °ìºÈ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤«¤º¤ä¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
¥¦¥§¥ÖÀÅ²¬·ÐºÑ¿·Ê¹¡¢»¨»ïÀÅ²¬¿ÍÊÔ½¸Ä¹¡£¥ê¥Ë¥¢¤Ê¤É¼ç¤ËÀÅ²¬¸©¤ÎÌäÂê¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿©¹Í¡¡ÉÍÌ¾¸Ð¤Î·Ã¤ß¡Ù¡ØÀÅ²¬¸©¤ÇÂç±ýÀ¸¤·¤è¤¦¡Ù¡Ø¤Õ¤¸¤Î¹ñ¤Î½¤¹ÔÁÎ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÅ²¬¿·Ê¹¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤¤°å¼Ô¤Ç½Ð²ñ¤¦¡Ö´µ¼Ô³Ø¡×¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø²È¹¯¡¢¿¿¹üÄº¡¡Ã¬¤ª¤ä¤¸¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÃÎ»ö¼º³Ê¡¡¥ê¥Ë¥¢¤òÃÙ¤é¤»¤¿Àî¾¡Ê¿ÂÀ¡ÖÌ¿¤Î¿å¡×¤Î±³¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¾®ÎÓ °ìºÈ¡Ë