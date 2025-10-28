この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「【感動】外国人が初めての和牛に感動する！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開しました。この動画は、空港で出会った来日したばかりの外国人を無料で観光案内し、宿泊先まで送り届ける企画「FREE RIDE」の様子を紹介するものです。今回はオーストラリアから初来日したというカップルをもてなします。

Jukia氏は、古着屋巡りと食事がしたいという二人の希望を叶えるため、まずは東京・下北沢へ案内します。数多くの古着屋が立ち並ぶ光景に圧倒されながらも、ショッピングを楽しんだ一行。その後、お待ちかねの夕食として焼肉店を訪れました。初めて食べるという牛タンに挑戦した後、メインの和牛5種盛りへ。見事な霜降りの和牛を一口食べた男性は、「What the hell! It’s so good.（何だこれは！マジでうまい！）」と、そのおいしさに言葉を失い、感動のあまり涙ぐむ様子を見せました。

初めての日本で体験する絶品の和牛は、二人にとって忘れられない思い出になったようです。動画を通して、日本の食文化の魅力と、心温まる国際交流の様子が伝わってきます。日本の食の楽しみ方の参考として、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:17

企画「FREE RIDE」の説明
11:36

古着の街・下北沢を散策
17:38

焼肉店へ、初めての和牛体験
25:08

絶品和牛に外国人男性が感動

チャンネル情報

イチマルク │ FREE RIDE_icon

イチマルク │ FREE RIDE

YouTube チャンネル登録者数 13.20万人 334 本の動画
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube