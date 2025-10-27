「今日泊まっていい？」「相性いいと思うんだよね…」髙橋藍だけじゃない、スポーツ選手からベストファーザー賞受賞者まで…セクシー女優たちが語る“本アカ”暴走お誘いＤＭの実態

男子バレーの日本代表選手の髙橋藍選手（24）とセクシー女優の河北彩伽（26）のスキャンダル報道後、河北は23日夕方にファン向けのSNS上で「お相手がいることも報道で知りました」と投稿。その様子が報じられると、ファンだけでなく河北への同情の声が高まった。第一報となった『週刊文春』では「ふたりはSNSを通じて髙橋からのDMで知り合った」と書かれている。現役セクシー女優らによれば、このようなSNSを通じた出会いは氷山の一角のようだ。

〈画像〉プールでの濡れ髪に、背中がパックリ開いたドレス“ポスト三上悠亜”と呼び声高い河北彩伽のインスタ画像

選手側から猛烈なアピールを受ける女優たち

河北彩伽といえば、業界トップクラスの美女がそろうセクシービデオメーカーの専属女優で、その人気は国内だけでなくアジア各国のイベントに引っ張りだこと言われている。セクシー女優に詳しいライターは言う。

「河北さんはもともと無名の美少女として18歳でデビューしました。三上悠亜さんのようにアイドル出身で知名度があったわけではなく『ぶっちぎりの透明感を持つセクシー界のアイドル』として絶大な人気を誇ったのです。

週刊誌のインタビューで小学２年生から高校３年生までバレーボールに打ち込んでいたことを語っており、ファン向けのインスタライブの生配信では女子日本代表戦の感想を熱く語っていました。このようにバレー好きを発信することで結果的に招いてしまった事態とも言えます」

とはいえ、自身の経験や好きなことを発信することは何も悪いことではない。今回の河北のようにスポーツ好きを発信することで選手側からSNSを通じて猛烈なアピールを受ける女優は他にもいるようだ。河北よりも業界歴の長いあるセクシー女優は言う。

「学生時代に運動部のマネージャーをやってたとインタビューで答えたり、SNSで試合を観に行く様子を発信していることもあってか、サッカー選手とかバスケのBリーグの選手からDMがよく来ます。べつに（私が）釣ろうとしてるわけじゃないですよ（笑）。

あるJ2の選手はノリが『あそぼ』とか『飲み会とかできん？』とか軽くて、２年越しくらいで延々と誘ってきました。もちろん行きません。みんな本名の本アカからDMしてくるので、不用心だなあって思います」

この女優はBリーグのトップ選手からのDMがあまりにもしつこかったために、仲のいい女優２人と相手選手２人で一度「カフェ」で会うことになった。ちなみにどちらも既婚者だったそうだ。

「既婚なのは知ってたし、どうせヤリモクだろって思ってたから、２対２でカフェで会って、まあ悪くなかったら何かしらアリかなくらいに思ってたんですが、当日に突然『新宿でホテル探してるんだけど見つからなくて、家に泊めてくれない？』と言い出したんです。新宿にはホテルなんて死ぬほどあんだろ、ふざけんなって思いました。セクシー女優をナメすぎなんですよね」

「俺たち身体の相性いいと思います」と突然送ってくる人も…

セクシー女優のSNSにDMを送るのはスポーツ選手だけではない。「ベストファーザー賞」を受賞したこともある人からDMを受け続けた女優もいる。この女性は熟女とされる40代の女優だ。

「その方もご自身のお名前の本アカウントで『あなたのファンです』とDMしてきました。あまりに有名な方で私も驚いて、逆に無反応なのも悪いと思い『ありがとうございます。嬉しいです、私もファンです』と返しました。

その日から週に何度かDMしてきて、その内容も次第に熱を帯びてきて『○○さんの舌使い、すごく好きです。唾液を絡めあってキスするのを見ると興奮します』とか送られてきて、怖くなってしまって」

ファンだと熱心にアピールすることは悪くはないが、この人からのDMはさらに踏み込んだ内容に。40代女性は言う。

「その人が『勝手に思ってますが、俺たち身体の相性いいと思います』などと送ってきたのです。これ、マズいよねって思って、私もちょっと対応できないのでSNSのDM管理は事務所に任せることにしました…」

この人は育児に積極的に取り組む姿勢が評価され「ベストファーザー賞」を受けた身なのだが…。だが逆にセクシー女優の中には自らのスポーツ好きをアピールして選手のSNSにDMを送る者もいる。

ある週刊誌記者は言う。

「実はセクシー女優とプロ野球選手の繋がりも深いものがあります。女優Aはある野球チームの推し活をし続けながらその選手のSNSに自らDMを送り“そういう関係”になったようです。女優側は交際と認識していたようですが、選手側は女優に何も告げずにトップアイドルと電撃結婚。Aが『このことを暴露したい』と申し出たので記事にする寸前までいきましたが『暴露したら野球の推し活ができなくなるし、なにより野球選手の強さはそこにも現れてるからやはりやめます…』とお蔵入り。こちらとしてはオイシイ“ネタ”なのにって悔しかったですけどね」

その後、その選手はセクシー女優が暴露するまでもなくスピード離婚して破局を遂げている。今頃、復活“愛”している可能性もあるかもしれない。前出のセクシー女優に詳しいライターは言う。

「女優たちから、スポーツ選手や芸人などあらゆる有名人が本名のアカウントでDMしてくる話を私もよく聞きますが、本当に不用心すぎますよね（笑）。しかも彼女たちいわく、『DMを送ってくる人たちは、私たち女優とヤリたいって感覚はもちろん、画面越しに見てる技術を体験したいって感覚もあるみたい』とのことです」

選手や有名人らはふだん「見られる」側だからこそ、セクシー女優を間近で見てみたいとか体験してみたいと思ってしまうということなのか。いずれにしてもセクシー女優らにDMを送る際には、彼女らはいつだって暴露という爆弾のスイッチが押せる状態だということを覚悟した方がいいかもしれない。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班