¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿27Æü¡¢³ÆÃÏ¤Î¶âÍ»³¹¤Ç¤Ï³ô²Á¤òÉ½¼¨¤¹¤ëÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÁ°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¹¥¶·¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡Ö¼Â´¶¤¬Ë³¤·¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£ÉÏº¤»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊª²Á¹â¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¤¢¤ëÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶³õÄ®¡£·Ç¼¨ÈÄ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Î¼«±Ä¶È¤Î50Âå½÷À¤Ï¡ÖÍÉ¤êÌá¤·¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È³ô²Á¤Î¾å¾º¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶è¤Î²ñ¼Ò°÷Ìî¸«»³¾ÌÀ¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖÊª²Á¤â¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢´üÂÔ´¶¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦ËÌÉÍ¤ÎÂçºå¼è°ú½ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿²ñ¼Ò°÷µÜÉð¹¨¼ù¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¡áÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡á¤Ï¡Ö¿·À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤Î¤´½Ëµ·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤ê¤Ü¤ó¡×¤ÎÅÄÃæ¤Î¤ê»ÒÂåÉ½¤Ï¡¢À¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤Ç²¸·Ã¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ç¤è¤êÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÊª²Á¹â¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Ê¡»ã¤Î½¼¼Â¤¬µÞÌ³¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£