24日朝の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅は一時2000円を超え、6万4000円台まで下落しています。緊迫する中東情勢を受けた原油価格の上昇で、インフレへの警戒感が強まり、前日のアメリカ市場では主要な株価指数がそろって下落しました。東京市場でもこの流れを受け、取引開始直後から幅広い銘柄に売り注文が広がっています。AI・半導体関連株を中心に利益を確定する売りが膨らんでいるほか、投資家がリスクを避ける動きも相