今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月27日（月）〜11月2日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月27日（月）〜11月2日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
今週は、いろんな人と接する機会があるようです。面白い話が聞けると、仕事などのモチベーションも上がるでしょう。自分らしさを表現するために、ファッションやメイクなどを普段よりも意識するといいかも。恋愛は、ちょっとしたハプニングが起こるかもしれませんが、それがきっかけで距離が縮まるようです。
★ワンポイントアドバイス★
オンオフの切り替えをしっかりおこなうと◎ だらっとしてしまいそうなときは、タイマーをつけて作業するといいでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
