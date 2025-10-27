この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「怒っちゃダメダメ!!!」で、脳科学者の茂木健一郎さんが“怒り”について独自の視点から歌った。茂木氏は、私たちが怒りに支配されてしまう背景や、その対処法について深い見解を披露している。



動画の冒頭で、茂木さんは「怒っちゃダメダメ 怒ったら前頭用で抑えろ」と呼びかける。「怒るのは君が弱いから」と率直に語り、「人は追い詰められると怒ってしまうんだ」と怒りのメカニズムを説いた。さらに、「小さな動物がワンワンワンと怒るように」と例えを交えて、人間だけでなく動物にも見られる生存本能からの行動だと説明する。



このソングでは「もし君のスペースがあったら怒らないだろう」「強くなろう 大らかになろう そうすれば君は怒らなくて済むから」と、怒りに支配されず穏やかであること、そして自分に余裕を持つことの大切さを強調。「この世界に君の場所は必ずあるから 怒らないでね 怒っちゃダメだよ」と優しくアドバイスも送った。



動画の最後には「さあ笑って 穏やかに」とし、視聴者が怒りを手放して前向きな気持ちで毎日を過ごしてほしいというメッセージで締めくくった。