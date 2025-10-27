この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「怒っちゃダメダメ!!!」で、脳科学者の茂木健一郎さんが“怒り”について独自の視点から歌った。茂木氏は、私たちが怒りに支配されてしまう背景や、その対処法について深い見解を披露している。

動画の冒頭で、茂木さんは「怒っちゃダメダメ 怒ったら前頭用で抑えろ」と呼びかける。「怒るのは君が弱いから」と率直に語り、「人は追い詰められると怒ってしまうんだ」と怒りのメカニズムを説いた。さらに、「小さな動物がワンワンワンと怒るように」と例えを交えて、人間だけでなく動物にも見られる生存本能からの行動だと説明する。

このソングでは「もし君のスペースがあったら怒らないだろう」「強くなろう 大らかになろう そうすれば君は怒らなくて済むから」と、怒りに支配されず穏やかであること、そして自分に余裕を持つことの大切さを強調。「この世界に君の場所は必ずあるから 怒らないでね 怒っちゃダメだよ」と優しくアドバイスも送った。

動画の最後には「さあ笑って 穏やかに」とし、視聴者が怒りを手放して前向きな気持ちで毎日を過ごしてほしいというメッセージで締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

伝わらない気持ちとの向き合い方
02:30

押し殺した感情を表現するために
03:20

感情コントロールの成長実感

関連記事

脳科学者・コメディアンの茂木健一郎が語る「高市早苗総理最強説」“大和なでしこ外交”こそ世界を魅了する！

脳科学者・コメディアンの茂木健一郎が語る「高市早苗総理最強説」“大和なでしこ外交”こそ世界を魅了する！

 脳科学者・茂木健一郎「怒りが湧くのは弱いから」ネット社会と“自分の居場所”について独自分析

脳科学者・茂木健一郎「怒りが湧くのは弱いから」ネット社会と“自分の居場所”について独自分析

 茂木健一郎脳科学者、意識の科学が「人類に救いもたらす聖杯」だと語る

茂木健一郎脳科学者、意識の科学が「人類に救いもたらす聖杯」だと語る
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube