リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【トップ6】「えっ…生々しい……！」 これが《性欲の解消方法》上位6回答です！

性欲解消方法のトップは「自己処理」

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1471人、女性1529人）から有効回答を得ています。年代構成は、20代が150人、30代が558人、40代が970人、50代が1322人です。

まず、全回答者に「夫婦の営みはあるか」を聞いたところ、男性の50.58％、女性の42.64％が「はい（ある）」と回答。全体では、3000人中1396人（46.53％）が「夫婦の営みがある」と答えました。一方で「ない」と答えた人は全体の53.47％（1604人）に上っており、「夫婦の営みがない」人の方がやや多くなっています。

年代別では、年齢が上がるほど「営みがない」と答える割合が増え、子どもの有無別では差がほとんどみられないことが明らかになっています。

夫婦の営みが「ない」と回答した人（1604人）に「性欲をどのように解消しているか」について聞いた結果、圧倒的に多い回答となったのが「自己処理」（530人）。次いで「運動など他で発散」（169人）が続いていますが、全体で圧倒的多数となったのは「そもそも性欲が湧かない」（892人、55.61％）でした。男女差が顕著にみられたといい、女性の大半は「性欲が湧かない」と回答したということです。

では、夫婦の営みが「ない」人たちは、いわゆるセックスレス状態のときの「浮気・不倫」について、どう考えているのでしょうか。

夫婦の営みが「ない」と回答し、さらに性欲解消について「浮気・不倫」以外を選んだ人（1573人）に「レス状態のときに浮気・不倫をすることについてどう思うか」を聞くと（複数回答）、「よくはないが仕方がないと思う」と答えた人が最多（377人）となりました。次いで「絶対にしてはいけないと思う」（364人）が僅差で続くという生々しい結果となっています。

自由記述回答では「プロを頼ってください（52歳女性）」「考えたくもない（44歳女性）」「興味がない（58歳男性）」「他人がするのは自由だけど自分はしない。夫がするのはあまりいい気はしない（49歳女性）」「風俗のみだったらOK（54歳男性）」といった声が寄せられています。

男女別にみると、男性は「仕方ない」と回答する割合が高く、さらに「バレなければいい」という回答も目立つ結果に。一方、女性は「話し合うべき」「離婚すべき」と考える割合が男性より高い結果になったということです。

なお、年代別では「絶対にしてはいけない」の回答は30代が最多となった一方で、「仕方ない」や「問題ない」は年代が上がるにつれて回答率が上昇していたといい、同社は「若い世代ほど不倫を許容しない傾向がみられました」とコメントを寄せています。

「レス状態のときの浮気・不倫」について、あなたはどう思いますか？