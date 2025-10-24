この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【親必見】クラブ活動で疲れている子供へのサポート３選！家計への負担や勉強との両立は？」と題した動画で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、クラブ活動と学業や家計の両立に悩む親からの相談に回答した。サッカーのクラブチームに所属し、ほぼ毎日活動で疲れ切っている中学1年生の息子を持つ親からの切実な声に対し、道山氏は「クラブの気持ちと、子供の気持ちはやっぱり一緒ではないんですよ」と言及。クラブ運営側が「辞めるのは弱い」といった空気を作る背景についても触れ、「クラブは売上や戦力維持が重要だから、辞めてほしくない。そういう意味で『弱い』という言葉が出てしまう」と分析した。



さらに「親である以上、クラブの都合と子供の都合、どっちを優先すべきかっていうと、やっぱり子供の都合の方が100倍大事」と力説。「『辞めるのは弱い』は完全に無視でOK」と断言し、親は子どものやる気やコンディションを最優先すべきであると主張した。



一方で、周囲やチームのことを考える姿勢も重要だとしつつも、「これはあくまでも自分に余裕があることが条件」とバランス感覚にも言及。勉強との両立が難しい場合は、「まずは本人にどうしたいかを聞くべき」と強調し、子どもがクラブを続けたいのであれば「宿題や成績など明確な条件をつけて応援する」のが理想的と語った。もし家計が苦しい場合は「経済的に厳しいので辞める」と説明してもよいとし、「親自身の金銭管理も見直すことが重要」とアドバイスした。



最後に、「子どもの要求をできる限り聞くことで愛情が伝わり、理解してくれるようになる」とし、親子でしっかり話し合うことの大切さを強調。動画の締めくくりとして「このチャンネルでは日々思春期子育ての相談を受け付けていますので、ぜひご相談ください」と呼びかけ、悩める親へのエールを送った。