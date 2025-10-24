ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó3°Ì¡¦¹ñ¥¹¥Ý¥´¥ë¥Õ¶¥µ»½÷»Ò¸Ä¿ÍÍ¥¾¡¤Î¹µÈÍ¥ÍüºÚ¤ËÉ½¾´¾õ¡¡Ê¡²¬¸©¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ
¡¡Ê¡²¬¸©¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Ï10·î24Æü¡¢½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¹ñÆâºÇ¹âÊö¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥í¡¼¥¢¥Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¹µÈÍ¥ÍüºÚ¡Ê15¡áÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î³èÌö¤ò¤¿¤¿¤¨¤ÆÉ½¾´¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¹â¹»1Ç¯¤Î¹µÈ¤Ï10·î2¡Á5Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Î3ÆüÌÜ¡¢ÄÌ»»14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤Ë1ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±Âç²ñ»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Í¥¾¡¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿ÍºÇÇ¯¾¯¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤³¤½71¤Ë½ª¤ï¤ê3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¸«»ö¤Ë¥í¡¼¥¢¥Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿9·î¤Î¹ñ¥¹¥Ý¼¢²ìÂç²ñ¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤Ï½÷»Ò¸Ä¿ÍÍ¥¾¡¡¢ÃÄÂÎ3°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡É½¾´¼°¤ÏÌç»Ê¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Î¿åÅÄË§É×²ñÄ¹¤Ï¡ÖÎ¾Âç²ñ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÊ¡²¬¸©¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ±¤«¤·¤¤½ÐÍè»ö¡£¤½¤Î±ÉÍÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢É½¾´¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¹µÈ¤Ï¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë¤â¤Ã¤È¹¶¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¹ñ¥¹¥Ý¤ÏÃÄÂÎ¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ¹µÈ¡¡Í¥ÍüºÚ¡Ê¤Ò¤í¤è¤·¡¦¤æ¤ê¤Ê¡Ë¡¡2010Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î15ºÐ¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£9ºÐ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©ÀÞÈøÃæ3Ç¯¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢½÷»Ò12¡Á14ºÐ¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£25Ç¯¤ÏÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢8·î¤ÎNEC·Ú°æÂô72¤Ç¤Ï8°Ì¤ËÆþ¤ê¥í¡¼¥¢¥Þ³ÍÆÀ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï240¥ä¡¼¥É¡£1¥á¡¼¥È¥ë60¡¢60¥¥í¡£