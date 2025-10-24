ドジャースの佐々木朗希投手が、ワールドシリーズ(WS)の前日会見に臨み、今季の復活劇の真相を明かしました。

佐々木投手は、今季序盤の不調、そして右肩のケガ。そこから復帰後はリリーフとして驚異の復活。ポストシーズンでは3セーブを記録する活躍をみせWS進出に大きく貢献しました。

佐々木投手は、今季序盤の不調の理由について振り返ると「パフォーマンス的に不安がある中で投げていたら、バッターよりも自分との戦いというか、そういう時間が多かったですし、バッターと戦えていないなって感じましたし、そこからくる不安もありました」と語りました。

そして9月25日には138日ぶりのメジャー復帰を果たし、その試合で、初のリリーフ起用となり1回無失点、2奪三振と好投。ストレートの球速は最速99.8マイル(約160.6キロ)を記録しました。

球速については、下半身の使い方が鍵になったと語る佐々木投手。「まだ自分の中で改善の余地があって、今(右膝が)深く曲がっているとは思うんですけど、そこは深いからいいというわけではなくて、深くすることによって、今は僕の感覚的にはごまかしているというか、代用しているという感じなので。本来は元々、別に深くなくてもできたことだと思うので、それは今の段階では僕の中では応急処置的なところ」と自身の投球フォームを変化させた効果が出ていることを明かすと、まだ未完の状態であり、佐々木投手本人も直球とスプリットともに球速がさらに上がる可能性を示唆しました。