六大学リーグ通算27試合に登板して防御率5.01のアンダースロー

「2025 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日に開催され、元ロッテの渡辺俊介氏を父に持つ東大・渡辺向輝（こうき）投手は指名されなかった。全ての指名を終え、大久保裕監督が取材に応じた。

渡辺は通算87勝を挙げ、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にも2度出場した俊介氏と同様、アンダースローが持ち味。東京六大学リーグでは通算27試合に登板して1勝12敗、防御率5.01だった。

日本最高峰の東大に東京・海城高から現役合格。農学部で学びながら、今月に入ってからチームメートの酒井捷外野手（4年）とともにプロ志望届を提出した。今秋のドラフト会議で支配下枠で指名されなかった場合、育成契約は望まず、企業などに就職する意向を示していた。

育成ドラフトを終え、大久保監督が取材に応じた。「お待たせしてしまったんですけど、残念ながら皆さんのご期待に添えず申し訳ありません」と話し、「本人たちも悔しい、残念な思いが当然あると思いますので、その思いを、明後日から法政戦を迎えますので、そこでその思いを晴らしてもらうように、神宮球場でもうひと暴れしてもらえればと思っています。引き続きご声援の方よろしくお願いします。本日はありがとうございました」と話した。（Full-Count編集部）