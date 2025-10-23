このレシピ、天才。豆腐を水切りせず、粉チーズで『絶品白あえ』に⁉長谷川あかりさん
定番メニューにひと工夫。むずかしい作業やめんどうなことはナシ。令和版「きほんの料理」を、人気の料理家・長谷川あかりさんに教えてもらいます。＞＞バックナンバーはこちらから和食の定番副菜・白あえ。おいしくて、栄養たっぷりなんですが……ちょっとめんどうなのが豆腐の水きり。食べたいと思ったときにすぐ作れないのがもどかしかったんです。そこで、水けを吸ってくれる粉チーズを入れたらどうだろう、って。これが大正解。水きりなしでもベチャッとしないし、こくが出て、サラダ感覚で食べられます。ここでは豚しゃぶを加え、主菜としても充分なボリュームに。野菜だけで作ってももちろんおいしいですよ。野菜は1種類だけでも、ほうれん草の代わりに小松菜や春菊、いんげんなどでもOKです！
水けを吸ってこくも出る粉チーズのおかげで手間がかかる豆腐の水きりはなし。
豚ロース肉（バラなど好みで・しゃぶしゃぶ用）……80g
〈あえごろも〉※
白いりごま……適宜
（1）豚肉をゆでる
（2）野菜をゆでて水けを絞る
（3）あえごろもを作ってあえる
料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。『長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.3』（扶桑社）が発売中。
X：@akari_hasegawa（『オレンジページ』2025年10月2日号より））
『白あえ』のレシピ
水けを吸ってこくも出る粉チーズのおかげで手間がかかる豆腐の水きりはなし。
豚しゃぶを加えると主菜にもなる！
材料（2人分）
豚ロース肉（バラなど好みで・しゃぶしゃぶ用）……80g
ほうれん草……1/2わ（約100g）
にんじん……1/2本（約70g）
〈あえごろも〉※
絹ごし豆腐……1/2丁（175g）
粉チーズ……大さじ3
塩……小さじ1/2
白いりごま……適宜
ごま油
※野菜だけ（豚肉なし）で作る場合は、あえごろもの材料を1/2量にしてください。
作り方
（1）豚肉をゆでる
ほうれん草は根を切って根元を洗う。にんじんは皮をむいてスライサーで細切りにする。直径22cmのフライパンにたっぷりの湯を沸かす。弱火にして豚肉を広げて入れ、色が変わるまでゆでて菜箸で取り出し、冷水で洗って水けをきる。
（2）野菜をゆでて水けを絞る
同じ湯にほうれん草を根元から入れて葉を沈めてさっとゆで、菜箸で取り出す。冷水で洗って水けを絞り、食べやすい長さに切って、ペーパータオルでかるく押さえて水けを拭く。にんじんを同じ湯でさっとゆでてざるに上げ、冷水で洗って水けをきる。
（3）あえごろもを作ってあえる
ボールにあえごろもの材料を入れ、フォークで豆腐をつぶしながらなめらかになるまで混ぜる。（2）の野菜を加えてしっかりとあえ、（1）の豚肉を加えてさっとあえる。器に盛ってごま油小さじ1を回しかけ、ごまをひねって散らす。
「にんじんだけ白あえ」もお気に入り
せん切りにんじんだけの白あえも、副菜としてよく作ります。あえごろもの材料を1/2量にして、にんじん1本分（約150g）で作ります。青菜だけでもいいし、あえごろもに粉チーズが入っているので柿やいちじくなど、くだものもよく合うんですよ。長谷川あかり
料理家、管理栄養士。雑誌やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身のSNSで数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。『長谷川あかり DAILY RECIPE Vol.3』（扶桑社）が発売中。
X：@akari_hasegawa（『オレンジページ』2025年10月2日号より））