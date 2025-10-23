このレシピ、天才。豆腐を水切りせず、粉チーズで『絶品白あえ』に⁉長谷川あかりさん

『白あえ』のレシピ

水けを吸ってこくも出る粉チーズのおかげで手間がかかる豆腐の水きりはなし。

豚しゃぶを加えると主菜にもなる！

材料（2人分）

豚ロース肉（バラなど好みで・しゃぶしゃぶ用）……80g

ほうれん草……1/2わ（約100g）

にんじん……1/2本（約70g）

〈あえごろも〉※

絹ごし豆腐……1/2丁（175g）

粉チーズ……大さじ3

塩……小さじ1/2

白いりごま……適宜

ごま油

※野菜だけ（豚肉なし）で作る場合は、あえごろもの材料を1/2量にしてください。

作り方

（1）豚肉をゆでる

ほうれん草は根を切って根元を洗う。にんじんは皮をむいてスライサーで細切りにする。直径22cmのフライパンにたっぷりの湯を沸かす。弱火にして豚肉を広げて入れ、色が変わるまでゆでて菜箸で取り出し、冷水で洗って水けをきる。

（2）野菜をゆでて水けを絞る

同じ湯にほうれん草を根元から入れて葉を沈めてさっとゆで、菜箸で取り出す。冷水で洗って水けを絞り、食べやすい長さに切って、ペーパータオルでかるく押さえて水けを拭く。にんじんを同じ湯でさっとゆでてざるに上げ、冷水で洗って水けをきる。

（3）あえごろもを作ってあえる

ボールにあえごろもの材料を入れ、フォークで豆腐をつぶしながらなめらかになるまで混ぜる。（2）の野菜を加えてしっかりとあえ、（1）の豚肉を加えてさっとあえる。器に盛ってごま油小さじ1を回しかけ、ごまをひねって散らす。

「にんじんだけ白あえ」もお気に入り

せん切りにんじんだけの白あえも、副菜としてよく作ります。あえごろもの材料を1/2量にして、にんじん1本分（約150g）で作ります。青菜だけでもいいし、あえごろもに粉チーズが入っているので柿やいちじくなど、くだものもよく合うんですよ。

長谷川 あかり 料理家、管理栄養士。 雑誌 やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身の SNS で数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。『長谷川 あかり DAILY RECIPE Vol.3』（扶桑社）が発売中。X：@akari_hasegawa（『オレンジページ』2025年10月2日号より））