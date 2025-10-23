ガールズグループ2NE1の元メンバーのパク・ボムが、YGエンターテインメント代表プロデューサーのヤン・ヒョンソクに対する告訴状を公開した。

パク・ボムは22日、自身のインスタグラムに「From パク・ボム」という文と共に、ヤン・ヒョンソクを相手取った告訴状の内容の写真を掲載した。

告訴状には、告訴人にはパク・ボム、被告訴人にはヤン・ヒョンソクの名前が記載されている。この告訴状で、パク・ボムは「被告訴人は、告訴人に正当に支払われるべき収益金を長期間にわたり支払わなかったため、これに対する徹底した捜査と法的処罰を望む」と告訴の趣旨を明らかにした。

さらに「被告訴人は、告訴人が参加した音源発売、コンサート、放送、広告、イベント、作詞、作曲など、すべての活動で発生した収益を正当に支払わなかった」とし「その金額は約1002003004006007001000034 64272e兆億ウォンに達すると推定され、これは告訴人が正当に受け取るべき収益だ。それにもかかわらず、YGエンターテインメント側は精算明細を提供せず、告訴人に対して一度も正当な支払いを行わなかった」と主張した。

続けて「これにより告訴人は深刻な経済的損失と精神的被害を受けた。これは明白な詐欺および横領行為に該当する」としている。

一方、パク・ボムは8月から健康上の問題で活動を中断している。

当時、所属事務所ディネーションエンターテイメントは「最近、医師から十分な休息と安静が必要だという所見を受け、深い議論の末にやむを得ずこのような決定を下すことになった」と伝えた。