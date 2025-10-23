SS賞のナDH部門で大谷、シュワーバー、イエリッチが最終候補入り

打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の最終候補選手が22日（日本時間23日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手はナ・リーグ指名打者部門の最終候補3選手に入った。3年連続4度目の受賞へ、ライバルはフィリーズのカイル・シュワーバー外野手だろう。

ナ・リーグのDH部門では大谷、シュワーバーの他に、ブルワーズのクリスチャン・イエリッチ外野手が選出されている。ただ実質“一騎打ち”だろう。大谷は今季、158試合に出場。打率.282、55本塁打102打点、OPS1.014をマーク。対してシュワーバーは打率は.240ながら、自己最多の56本塁打132打点で2冠に輝いた。

大谷は受賞すれば3年連続。大谷はエンゼルス時代の2021年、2023年にア指名打者部門で受賞し、昨季はナ・リーグで初選出された。4度目の受賞ならイチローを抜き日本人単独最多となる。

最終候補が発表されるとファンも「大谷vsシュワーバー論争」が再燃した。SNSでは「悩む余地がなくて草」「成績を並べてみたら、やっぱり大谷さんかな」「HRはシュワーバーだけど、OPSと打率が上回ってるので、大谷選手で決まりでは！」と日本人では大谷を推す声が多かった。受賞者は11月6日（同7日）に発表される。（Full-Count編集部）