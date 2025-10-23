子ども会役員を辞めた彼女の「今」…その後どうなった？｜非常識な人【ママリ】

このお話は、著者・こっとん(@amatou_kotton)さんが、子どもの通う小学校で子ども会の役員になった主人公・山吹さんや他の役員たちが、子ども会会長・べき子さんの非常識な言動に振り回されたというエピソードが描かれています。kindleで連載作品『親には言えない』を配信中の著者・こっとんさんによる『非常識な人』第45話をごらんください。

主人公・山吹さんは、去年桃井さんが子ども会役員を辞めたときに彼女にフォローの電話を入れ、それから仲良くしているのだといいます。お互いの子どもも同じクラスで仲良しなのだそう。そして、子ども会を辞めるころに体調不良だった桃井さんの長女・さくらさんの話題になり…。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

久しぶりに再会した、昨年の子ども会役員メンバー。「あのとき」のことを、振り返ります。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

主人公・山吹さんは、役員を辞めてしまった桃井さんのことが気になり、その日のうちに電話をかけていました。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

あのできことがきっかけで、桃井さんと山吹さんの仲は深まったようです。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

子ども同士が同じ学年だと、自然と会う機会もありますね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

子ども同士も仲良しなんて、素敵ですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

今日のフットベースボールの体験、山吹さんのお子さんが、桃井さんのお子さんを誘ったのですね。

©amatou_kotton

©amatou_kotton

山吹さんが桃井さんが子ども会を辞めたときにフォローの電話をしてたなんて、優しいですね。桃井さんの長女・さくらさんの体調も回復しているようでよかったです。

「非常識」という言葉で他人を否定する人

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

©amatou_kotton

本作は、著者・こっとんさんによる体験談漫画。子ども会の役員になった主人公・山吹さんやその役員会メンバーたちが、会長のべき子さんによる自己中心的な言動に振り回されたエピソードが描かれています。



べき子さんは、数年に渡り子ども会の会長をしている人。「例年通り」という言葉がよく出てくるほど、子ども会のことを知り尽くしているようです。べき子さんは子ども会のまとめ役として責任感が強いのかと思いきや、実は自己中心的な人でした。自分の思い通りにならないと高圧的な態度になる、パワハラ気質な部分も見られます。



他の役員の意見を聞かず「例年通り」と言い続けるべき子さんに対し、役員メンバーは波風立てないために反論しなくなっていきます。さらに、家庭の事情で役員会に遅刻した人にも厳しい言葉をかけ、周囲の人はどんどんべき子さんから離れていきます。



自分と他人の意見は違うのは当たり前。それを自分と違うからといって「非常識」と片付けていては、相手との良い関係を築くことはできません。狭い視野で相手に意見を押し付けていないか、相手の立場を考えて発言できているか、自分の言動も見直したくなる作品です。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）