200円以下とは思えないレベル…！【シャトレーゼ】秋が旬の「栗スイーツ」厳選3品本音レビュー
食品の価格が上昇している今だからこそ、できるだけお得にスイーツを楽しみたいもの。今回はフードライターの筆者が、人気スイーツ店「シャトレーゼ」で200円以下で買える栗スイーツ3品を厳選してご紹介します。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！
1. 「一粒栗大福マロンクリーム入り」194円
最初に紹介するのは、「一粒栗大福マロンクリーム入り」194円（税込）。こちらは10月発売の季節限定品で、渋皮栗の甘露煮とマロンクリームを、栗色に色付けされた雪平生地（求肥に卵白と白あんまたは練り切りを加えて練り上げた餅生地）で包んだクリーム大福です。
手で持つと崩れてしまいそうなくらい、とろ〜りやわらかな大福の中には、栗がまるごと一粒入っています。
2. 「栗餅」162円
続いて紹介するのは、「栗餅」162円（税込）です 。こちらも10月発売の季節限定品で、香ばしく焼き上げた団子生地で粒あんと丸ごとの栗を包んだ和菓子です。
厚みのあるもちもちとした団子生地に、やわらかな栗と粒あんという異なる食感が重なり、抜群のおいしさ。栗と粒あんの上品で控えめな甘みに癒やされ、豊かな風味を満喫できる一品です。
3. 「一粒栗饅頭」172円
最後に紹介するのは、「一粒栗饅頭」172円（税込）。こちらも、栗を一粒丸ごと使用したぜいたくな栗饅頭です。饅頭の表面には羊かんがついていて、見た目も美しい一品です。
食べると、しっとりとした生地の中に、ごろっと大きな栗と味わい深い白あんがたっぷり入り、滑らかな口どけを楽しめます。
こちらは季節限定ではなく通年販売されている商品なので、いつでも食べられるのがうれしいポイント。温かいお茶と一緒に味わいたい栗の和菓子です。
いかがでしたか。気になる商品がありましたら、ぜひ「シャトレーゼ」の店舗でチェックしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)