子ども向け小説レーベル・集英社みらい文庫『ハイキュー!! まんがノベライズ VS“大王様”ひきいる青葉城西 特装版』（古舘春一：原作・絵／五十嵐美怜：著／集英社）が10月24日に発売される。

【写真】限定カード「及川・岩泉」が綴込み付録として収録

集英社みらい文庫による『ハイキュー!!』まんがノベライズシリーズは、第1弾『ハイキュー!! まんがノベライズ 烏野高校バレーボール部、始動』・第2弾『ハイキュー!! まんがノベライズ 宿敵・音駒高校との戦い』を刊行。まんがの魅力を小中学生の読者にも親しみやすく伝えるシリーズとして展開されている。

第3弾となる本書では、原作まんがの第6～8巻の内容を主に収録し、インターハイ予選3回戦で対戦する烏野高校と青葉城西高校の試合が描かれる。烏野のセッター・影山飛雄と、青葉城西の主将で“大王様”と呼ばれる及川徹のセッター対決を軸に、チームとしての成長と勝負の行方はいかにーー。

巻末にはバレーボール初心者にもわかりやすい「バレーボール用語解説」が収録されるほか、70点を超える原作イラストが挿絵として掲載。2025年10月25日発売予定のトレーディングカードゲーム「ハイキュー!!バボカ!!BREAK」の限定カード「及川・岩泉」が綴込み付録として付属される。

