40・50代「洋服迷子」→【大人のしまむら】で解決！ 大人の高見え♡「新作アイテム」

何を着ればおしゃれに見えるかわからない……。という大人女性は【しまむら】の「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」をチェックしてみて。今っぽさと着回し力、そして大人にちょうどいいきれい見えを叶えてくれそうなアイテムが勢ぞろい。今回は40・50代の「洋服迷子」を救ってくれそうな、高見えする新作を厳選してご紹介します。

着心地のよさも大人見えも叶いそうなカーディガン

【しまむら】「プニュフィット / トッパーカーディガン」\1,969（税込）

「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見えがご好評いただいている」（公式Instagramより）というプニュフィット素材から、カーディガンが新登場。「ほっそりと見えるように」立体的に仕立てられているのだとか。両サイドのポケット付きも嬉しいポイントで、秋コーデで活躍する予感です。

一枚でも重ね着でも楽しめるハーフジップトップス

【しまむら】「プニュフィット / ハーフジッププルオーバー」\1,969（税込）

同じくプニュフィット素材のハーフジッププルオーバーも要チェック。ゆとりのあるシルエットやボリューム袖、前後差のある丈などで、気になる体型をさりげなくカバーしてくれるのが魅力です。ジップを開けて軽やかな抜け感を演出したり、シャツをインしてレイヤードを楽しんだりと、着こなしの幅が広がる一枚。

切り替えデザインがポイント！ スタイリッシュな黒ジャケット

【しまむら】「プニュフィット / キルト切り替えジャケット」\2,420（税込）

サッと気軽に羽織れる軽アウターを探しているなら、このジャケットがおすすめ。キルティングの切り替えデザインのおかげで単調にならず、ジップが縦ラインを強調してシャープな印象へと導いてくれそう。あらゆる着こなしに合わせやすいブラックとオフホワイトの2色展開で、オンオフ問わず活躍してくれるはず。

後ろスリットで動きやすさに期待大なナロースカート

【しまむら】「プニュフィット / ナロースカート」\1,639（税込）

先ほどのジャケットと同素材で仕立てられたナロースカートは、シンプルながらもすっきりとしたシルエットで大人っぽく着こなせる一枚。後ろのスリットが軽やかさと動きやすさを生み、きちんと見せたい日にもカジュアルに振りたい日にも頼れそう。セットアップで着こなせば、統一感のある上品スタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K