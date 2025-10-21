¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È13¿Í½ÐÂ·¤¦ ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/21¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤ÎÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Î·ë²Ì¤¬¡¢10·î21Æü¤ËÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È13¿Í¤¬½ÐÂ·¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯ÅÙ¤Î¥¨¥ê¥¢ÊÌ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É
ÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤Ï¡¢¾åÃæÎ°¤¯¤ó¤Ë·èÄê¡£º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢11·î29¡¦30Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤¬·è¤Þ¤ë¡£
ÅìÆüËÜÂåÉ½¡§ºØÆ£±©±À¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë2Ç¯À¸
ÅìÆüËÜÂåÉ½¡§¶ÜÀîÔèÅÔ¡ÊÊ¡°æ¸©¡Ë1Ç¯À¸
ÅìÆüËÜÂåÉ½¡§ËÅÄàè°É¡Ê»°½Å¸©¡Ë1Ç¯À¸
À¾ÆüËÜÂåÉ½¡§Ã°²¼Íþ²»¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë3Ç¯À¸
À¾ÆüËÜÂåÉ½¡§Ãã²°ËÜÁÛ»Î¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë2Ç¯À¸
À¾ÆüËÜÂåÉ½¡§¾¾ÅÄÁÖ»â¡Ê²¬»³¸©¡Ë1Ç¯À¸
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈGP¡§±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë2Ç¯À¸
¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈGP¡§´Ý»³Îè±û¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë3Ç¯À¸
¥ß¥¯¥Á¥ã¿³ººÂåÉ½¡§ÉðÆ£¿¿Ìï¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë1Ç¯À¸
candy magic¿³ººÂåÉ½¡§¼ò°æÍ¦¿Í¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë3Ç¯À¸
¼«¸ÊPR¿³ººÂåÉ½¡§紱±ÊÐÔºÈ¡ÊÄ¹Ìî¸©¡Ë2Ç¯À¸
Ãæ°ì¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥óGP¡§ÇòºäÞ°ª¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë1Ç¯À¸
ÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¡§¾åÃæÎ°¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë3Ç¯À¸
¤Ê¤ª¡¢e¥×¥ê¿³ººÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Å¿ôµ×ÎÜÅÍ¤¯¤ó¤Ï¡¢½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ï¡ÖÃæ°ì¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
10·î11Æü¡Á11·î30Æü¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¡Ê5¼¡¿³ºº¡Ë
¢¨¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î·»Äï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜºß½»¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½¡£Æ±À¤Âå¤ÎÀ¸³è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëSNS¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿³ºº¤òºÎÍÑ¤·¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡É»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿°æ¸¶ÂÙÃÎ¤Ï¡ÖTGC teen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£¸å¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ï¡ÖÃæ°ì¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
