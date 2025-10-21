洗練された空間で五感を満たすおもてなしで知られる「シャングリ・ラ 東京」（千代田区丸の内）は、2025年のホリデーシーズンを彩る「クリスマスケーキコレクション」の予約受付を10月10日（金）より開始する。ペストリーチームが心を込めて創り上げた全11種類のケーキとスイーツは、伝統と革新が融合した芸術的な一品ばかり。限定5台の70,000円の「クリスマスハウスケーキ」をはじめ、定番の「ストロベリーショートケーキ」から伝統菓子「シュトーレン」まで、多彩なラインナップが揃う。

製品概要 【クリスマスケーキ各種】

予約期間：2025年10月10日（金）～12月22日（月）売り切れ次第終了

引渡期間：2025年12月15日（月）～12月25日（木）

予約方法：公式ホームページ（※リンクが削除されました。）

※引渡日の3日前までに要予約、キャンセル・返金不可

※クリスマスツリーチョコレートのみ12月1日（月）から引渡可能 【クリスマススイーツ】

予約期間：2025年10月10日（金）～12月22日（月）売り切れ次第終了

引渡期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）

※クリスマスクグロフのみ12月15日（月）から引渡可能



※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

ホテルの粋を集めた豪華絢爛なケーキたち">ホテルの粋を集めた豪華絢爛なケーキたち

価格：70,000円（税込）

販売数：限定5台

サイズ：25cm x 25cm

今年のコレクションを象徴するのが、「クリスマスハウスケーキ」だ。シャングリ・ラのマスコットベアやトナカイが並ぶ雪の家をモチーフにした壮大なケーキは、ホワイトチョコレートのボックスを開けると中から大きなストロベリーショートケーキが現れる仕掛けになっており、クリスマスパーティーの主役にふさわしい一品となっている。

価格：30,000円（税込）

販売数：限定20台

サイズ：20cm x 7cm

子どもから大人まで心躍る「クリスマストレインケーキ」は、夢と希望を乗せて走るクリスマスの列車をイメージ。鮮やかないちごムースの車体に、ティラミスの荷台、そしてガトーショコラの土台が連なり、見た目の美しさと味わいの旅を楽しめる逸品だ。

価格：27,000円（税込）

販売数：限定20台

サイズ：直径18cm

冬の果実・あまおうを惜しみなく飾った「プレミアストロベリーショートケーキ」は、二段仕立てのゴージャスな一品。ピンク色のラズベリースポンジとふんわり香る生クリームが、いちごの甘酸っぱさを優雅に引き立て、特別な日のテーブルを彩る。

冬の森からインスピレーションを得た芸術的なケーキも

価格：18,000円（税込）

サイズ：直径21cm

「クリスマスリースケーキ」は、冬の森に飾られたリースをイメージした華やかで繊細な逸品。ピスタチオムースの優しい緑に包まれた中には、パンデピス、あまおうゼリーやドライフルーツ、香ばしいビスキュイノワゼットが幾重にも重なり、まるで贈り物を開けるような驚きと喜びをもたらす。

価格：9,500円（税込）

サイズ：8cm x 15cm

煌めくホワイトチョコレートをまとった「クリスマス ブッシュ・ド・ノエル」は、柚子クリームとガナッシュを包み込んだビターショコラ、ジャンドゥジャのコク、ブリュレショコラのなめらかさ、クランブルの繊細な食感が重なり、ひとくちごとに深い余韻を残す大人のためのケーキだ。

定番から個性派まで、幅広いラインナップ

価格・サイズ：

Sサイズ 9,000円（税込）15cm x 7.5cm

Lサイズ 15,000円(税込) 直径19cm

定番人気の「ストロベリーショートケーキ」は、アーモンドシロップを染み込ませたスポンジに、旬のいちごとコクのある生クリームを合わせた王道の美味しさ。Sサイズは赤いツリー、Lサイズは雪の結晶とヒイラギで装飾された、クリスマスらしい華やかさが魅力だ。

価格：9,000円（税込）

サイズ：15cm x 7.5cm

シャングリ・ラ ホテルの原点であるシンガポールに着想を得たという「クリスマスシグネチャーケーキ」も見逃せない。南国の香り漂うパンダンリーフで色付けした緑のスポンジに、いちごとラズベリーを重ね、クリスマスの華やかさを表現した、ブランドの歴史と季節の彩りが融合した特別な味わいだ。

芸術的なチョコレートと伝統菓子も豊富に揃う

価格：25,000円（税込）

販売数：限定8台

サイズ：26cm x 14cm

ケーキだけでなく、「クリスマスツリーチョコレート」も必見の一品。スパイス香るジンジャー＆シナモンクッキーを閉じ込めたツリー型のショコラは、幹に芳醇なメープルシュトーレンを使用し、ホワイトチョコレートの雪化粧、金箔の星型オーナメント、パールクラッカンがきらめく、まるで本物のクリスマスツリーのような華やかさを演出している。

伝統菓子も充実のラインナップ。ラム酒に漬け込んだドライフルーツとナッツを、自然な甘みのメープル風味を活かした生地に練り込んだ「メープル シュトーレン」（8,000円）、抹茶生地に洋酒香る果実とナッツを加え、焼き上げた後にバターと和三盆を染み込ませた和の趣漂う「柚子抹茶シュトーレン」（4,000円）など、クリスマスの食卓を豊かに彩るスイーツが揃う。

さらに、ラズベリーキャラメルでコーティングしたクルミとドライクランベリーをラズベリー風味のタルト生地で包み込んだスイスの伝統菓子「ラズベリーエンガディナー」（8,000円）、キルシュワッサーに漬け込んだ果実とナッツを贅沢に練り込んだフランス・アルザス地方の伝統菓子「クリスマス ベラベッカ」（7,000円）、オレンジフラワーウォーターの香りが広がる素朴ながらも華やかな発酵菓子「クリスマス クグロフ」（4,000円）など、世界各国の伝統菓子も楽しめる。

特別なホリデーシーズンを彩る至極のスイーツコレクション

「心を込めて家族を思いやるようにお客さまをお迎えする」という理念を持つシャングリ・ラ 東京のペストリーチームが創り上げたクリスマスケーキコレクションは、技術と感性、そして遊び心が結晶した芸術作品と言える。

予約は10月10日（金）から12月22日（月）まで、公式ホームページ（※リンクが削除されました。）にて受け付ける。人気の限定品は早期に完売する可能性が高いため、特に気になる商品がある方は早めの予約がおすすめだ。

きらめくイルミネーションに包まれ、街が祝福の光に染まるホリデーシーズン。そんな心躍る高揚感の中で、大切な人と過ごすひとときが、シャングリ・ラ 東京の至極のスイーツによって、より一層特別なものとなることだろう。

出典・関連リンク シャングリ・ラ 東京 プレスリリース シャングリ・ラ東京クリスマスケーキ公式ページ

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。