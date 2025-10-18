【ガルアワ】元日向坂46佐々木久美、トレンチコートを長身スタイルで抜群の着こなし トップバッターに次ぐ2番手で登場
元日向坂46佐々木久美が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身ショット】圧倒的なスタイルでトレンチコートを着こなした佐々木久美
佐々木はオープニングステージである「SPECIAL FASHION SHOW」に、ジュニア内グループ・少年忍者のヴァサイェガ渉と内村颯太のトップバッターに次ぐ2番手で登場。圧倒的な長身スタイルでトレンチコートを着こなした。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施し、MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
