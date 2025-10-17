【今週の数字】Modern Retail編（10/10〜10/16）： ウォルマート株5％高 ChatGPT連携を発表 ほか
「Numbers to know」は、Modern Retail Japanが注目するニュース（10月10日（金）〜10月16日（木））を数字とともにご紹介します。
5％
ウォルマート株が5％上昇 ChatGPTでの「直接購入」機能を発表ウォルマート（Walmart）は、OpenAIとの提携により、ChatGPT上で商品を直接購入できる機能を導入すると発表した。検索バーによる従来型のEC体験を刷新し、AIを活用したパーソナライズ化・コンテクスト対応を進める狙いだ。発表を受けて同社株は5％近く上昇し、52週ぶりの高値を記録した（CNBC）。
10月
ザ・ボディショップ、米国市場に再上陸 自社ECとAmazonで展開開始ザ・ボディショップ（The Body Shop）は、2024年の経営破綻を経てオーレア・グループ（Auréa Group）に買収され、10月に米国市場へ再参入すると発表した。販売は自社サイトおよびAmazonを通じて行い、人気のボディケア・スキンケア商品を中心にラインナップを拡充する。CEOのマイク・ジャタニア氏は、「倫理的で高品質な製品を通じ、米国の顧客との関係を再構築し、持続的成長を目指す」と述べた（Retail Dive）。
10年