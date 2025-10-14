¡ÚGU¡ß¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡Û¥³¥é¥Ü¡¢11·î28ÆüÅÐ¾ì¡ª¡¡¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¡õ¥¥Ã¥ºÅ¸³«¡¡Åß¤é¤·¤¤¡È¥Ü¥¢ÁÇºà¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¡ÖGU¡Ê¥¸¡¼¥æ¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢11·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¡Ö¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â
¡Ö¥Ý¥±¥Ô¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë¤ó¤²¤ó¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤Î¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿Æü¾ï¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤È©¿¨¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ü¥¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥Ü¥¢ÁÇºà¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥ë¡¼¥à¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¡Ö¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Åß¤é¤·¤¤¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ç¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Ã¥º¤Ï¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤Î¤Û¤«¡¢Âç¿Í¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥é¥¦¥ó¥¸¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¡Ö¥ï¥Ã¥«¥Í¥º¥ß¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´8·¿¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï790¡Á2990±ß¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£