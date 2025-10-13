¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×£¡ÛÌÜ¸µ¤Ï·¦¤ß¡¢µõ¤í¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡ÄÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼Îø¿Í¤È¤Î¡Ö°ÛÊÑ2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¾×·â»£¡Ô¥Þ¥È¥êÆâÄåÃæ¤Ë¡Ä¡Õ
¡Ò¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¢¡ÛÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ï¥Þ¥È¥ê¤Î¥¬¥µÆþ¤ì¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡ª¡Ö8.20²ÈÂðÁÜº÷¡×¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼Îø¿Í¤È¤Î°¦¤ÎÁã¤Ë¡Ä¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¥Þ¥È¥ê¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇËÜ³ÊÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆÁÒ
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤Ï6·î¾å½Ü¤Ë¡Ö¥Þ¥È¥ê¤ÎÁÜººÀþ¾å¤ËÊÆÁÒ¤¬Éâ¾å¤·¡¢ÆâÄåÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¡£¤½¤ì¤«¤éÌó4¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤êÊÆÁÒ¤Î¹ÔÆ°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¼èºà¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ÎËµ¤é¤Ë¤¤¤ë¡È¤¢¤ëÃË¡É¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÁÒ¤ÈÈ¾Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼Îø¿Í¡¢X»á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡©︎»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¥Þ¥È¥ê¤¬ÆâÄåÁÜººÃæ¤À¤Ã¤¿6·î9Æü¤ÎÍ¼¹ï¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¼èºàÈÉ¤Ï¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÌÊâ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿ÊÆÁÒ¤ÈX»á¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¼ó¸µ¤ËÀÖ¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿ÊÆÁÒ¡£¤À¤¬¡¢ÌÜ¸µ¤Ï·¦¤ß¡¢Ç»¤¤·¨¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï½ª»Ïµõ¤í¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤ÈX»á¤Î¸òºÝ¤ÎÆâ¾ð¤ä¡¢¥Þ¥È¥êÆâÄå´ü´ÖÃæ¤Î¥Ç¡¼¥ÈÉ÷·Ê¤ò¾ÜÊó¡£µõ¤í¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÊÆÁÒ¤Î¡Ö¾×·â¤Î¶á±Æ¡×¤âÂ¿¿ô·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
