中国のある介護施設が、高齢者の前で短いスカートをはいて扇情的なダンスを踊る職員の映像を公開して批判を浴びた。

香港サウスチャイナ・モーニングポスト（SCMP）によると、9月24日、河南省安陽市にあるこの介護施設の公式SNSアカウントに動画が投稿された。動画には、短いミニスカートをはいた女性が椅子に座る高齢男性の前でダンスを踊る様子が映され、「当施設の院長は、高齢者のみなさんが薬をきちんと飲むようにするためなら何でもする」との説明が添えられていた。女性は介護施設の職員であると伝えられている。

その後、青いユニホームを着た別の職員が高齢者に近づき、薬を飲ませる様子も映されており、動画には「私たちは高齢者のみなさんに薬を飲むことを励ますために最善を尽くしている」との説明がついていた。

一部から不適切だとの指摘が出ると、介護施設の関係者は「ここが活気のない場所ではないことを示したかった。施設にはあふれる活気があり、高齢者のみなさんもあふれる活気を持つことができる」と説明した。また、動画に登場する職員は宣伝用映像に時折出演するものの、プロのダンサーではなく、通常はカードゲームや歌などのコンテンツを提供していると付け加えた。

その後、該当の介護施設は関連映像100本以上を削除した。安陽市民政局高齢者サービス課は、今回の件の具体的経緯を把握中で、調査結果を公表する予定だと説明した。