ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏(45)が、13日までに自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。今オフにポスティングシステムによるメジャー移籍を容認されているヤクルト・村上宗隆内野手（25）のメジャー初年度成績を予想した。

米スポーツ専門局「ESPN」は「26年シーズンには新たな選手たちがアメリカにやってくると見込まれている」とし、すでに今オフにポスティングシステムでメジャー挑戦する意向を表明している村上をはじめ、巨人・岡本和真、西武・今井達也の3選手の名を挙げている。

日本とメジャーのバッティングを比較した場合に、村上はタイミングの取り方を変えなければならないという五十嵐氏。「アメリカのバッティング練習も含めて、自分のアメリカに合ったタイミングが取れるかどうかの対応が大事になる。対応できればシーズン中もそれなりに結果は残る」と説明した。

そして「左バッターで2割8分超えたらいいよね。20本超えたらOKだよね」と初年度成績を予想した。

さらに年俸についても「10億円を超えてくる」と予測した上で「それぐらいの成績は求められる」と語った。