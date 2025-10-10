カルビー（東京都千代田区）が、亀田製菓（新潟市）との協働プロジェクトの第1弾として、コラボレーション商品「ポテトチップス ハッピーターン味」を10月13日から期間限定で発売します。

約1年をかけて「忠実に再現」

2025年9月で発売50周年を迎えた「カルビーポテトチップス」と、2026年に50周年を迎える亀田製菓の「ハッピーターン」のコラボとなる同商品は、食べた瞬間の自然な甘みと、ライスパウダーを使用することで表現した米菓らしい香ばしさにより、「ハッピーターン」の味わいを再現した“甘じょっぱいポテトチップス”。亀田製菓の監修のもと、相互のコンセプト立案から試作の試行錯誤に約1年をかけ、「ハッピーターン」のおいしさを「カルビーポテトチップス」で忠実に再現したといいます。

「カルビーポテトチップス」担当者は「『ハッピーターン』が好きな方、普段ポテトチップスをお召し上がりにならない方にも、ぜひ楽しんでいただきたいです」、また「ハッピーターン」担当者は「『ハッピーターン』とポテトチップスの相性の良さに、改めて気付きました」とそれぞれコメントしています。

内容量は65グラムで、想定価格は190円前後（以下税込み）。10月13日から全国のコンビニエンスストアで先行発売、同月20日からは全国のその他店舗や、カルビーのアンテナショップ「カルビープラス」全店で販売されます。

なお、「カルビープラス」では10月20日から、コラボ商品として「揚げたてポテトチップス ハッピーターン味」（490円）と「揚げたてポテトチップス ソフトクリームと食べる、ハッピーターン味」（600円）の2品が展開されます。

人気スナック菓子同士のコラボ実現に、SNSでは「夢のコラボきたーー！！」「こんなん絶対おいしいやつ」「ハッピーターンの粉がポテチに…？」「とんでもねぇことしやがった」「これ気になる！」「箱買い案件」といった期待や喜びの声が続々と投稿され、盛り上がりを見せています。