懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世間の反応は「おまえが悪い」その言葉で溢れる」と題した動画を公開。ゲーム配信中の騒音を理由に隣人から苦情を受け、配信中に泣き出してしまった女性配信者の事例を取り上げ、その背景にある問題点について持論を展開した。



動画の冒頭で懲役太郎氏は、28歳の女性ゲーム配信者が配信中に隣人からインターホンで苦情を伝えられ、泣きながら配信を中断した一件を紹介。一見すると同情を誘うこの出来事について、「これだけ聞くと、なんか可哀想にって思うじゃないですか」と視聴者に問いかけた。しかし、問題の本質は別のところにあると指摘する。



懲役太郎氏は、この配信者の実際の配信スタイルに言及。「暴れる、わめく、どなる、叫ぶ、バタバタする音を出す」といった過激なものであったことを明かし、「そりゃ言われるわ」「これは擁護できない」と断じた。表面的な情報だけでは配信者が被害者のように見えるが、その実態は近隣住民に迷惑をかけるに足るものだったと解説。配信者自身が被害者面をして同情を引こうとしているように見える点にも疑問を呈した。



さらに懲役太郎氏は、この配信者が自身の行動を客観視できていない点を問題視。自分の振る舞いが周囲にどのような影響を与えているかを想像できていないのではないかと分析した。最終的に、配信を続けるのであれば、防音対策の整った物件に引っ越すなど、他者への配慮が不可欠であると述べ、配信者としての自覚を促す形で締めくくった。