そーっと立ち上がったワンコがドアの取っ手に前足をかけたと思った次の瞬間…！？驚きの行動は反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4.5万回再生を突破。「賢すぎ」「真似したんだね」「お上品ｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ドア前の向こう側に行きたい犬→次の瞬間…人間にしか見えない『まさかの行動』】

ドアを開けたいわんこは…！？

TikTokアカウント「__ck1」に投稿されたのは、保護犬「くっきー」ちゃんの衝撃のお姿。とある日のこと、ドアの前に座っているくっきーちゃんですが、おもむろに立ち上がったといいます。

壁に前足をつきゆっくりとした無駄のないその立ち上がり方は、まるで職人のような動きだったとか。もしかすると、飼い主さんに気づかれないようにこそこそと動いていたのかもしれませんね。

スムーズな動きはまるで人間…！？

ドアの取っ手に前足をかけたと思った次の瞬間、音もなく扉が開きました…！立ち上がりドアを開けるまでの流れるような動きには、いっさいの無駄がなかったとか。なんともお上品にドアを開けたくっきーちゃん、そのまま奥へ消えていったといいます。

きっと日頃の飼い主さんの行動を真似たのでしょう。そのうち鍵も閉められるようになるのでは…そんな空想も描いてしまうほど、スムーズな動きだったそう。もしかすると、くっきーちゃんは自分のことを人間だと思っているのかもしれませんね…！？

この投稿には「そーっと上手に開けてビックリ！」「上品すぎるｗ」「ほんと賢い」などのコメントが寄せられています。

わんこらしい甘えん坊な姿も♡

人間かと思うような行動をお見せしたくっきーちゃんですが、わんこらしい甘えん坊さんな姿が別投稿に紹介されています。ソファで寛ぐくっきーちゃん、お母さんに撫でられるととたんにお腹を見せてクネクネ…！

どこを撫でられてもウットリ気持ちよさそうなご様子。その姿は『好きにしてください』といっているかのよう。たっぷり甘えられて大満足のくっきーちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「__ck1」には、くっきーちゃんのチャーミングな姿が投稿されています。お迎え時の光景もぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「__ck1」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております