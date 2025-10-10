こう穿くのが正解かも！【GU】ゆるっとなのにキレイ見え♡「大人パンツコーデ」

リラックス感がありながらも、キレイに見せたい――。そんな大人世代の願いを叶えてくれそうなのが【GU（ジーユー）】で大人気の「バレルレッグパンツ」。程よくゆとりのあるシルエットで動きやすく体型カバーもしてくれるのに、着こなし次第で上品な印象に仕上がる優秀アイテムです。今回は40・50代におすすめしたい、“ゆるっとなのにキレイ見え”の実現を叶えてくれそうな「大人パンツコーデ」を紹介します。

バレルレッグならスウェットもキレイ見え

【GU】「スウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

これまで、デニムやコットンツイル素材が主流だったGUのバレルレッグパンツですが、素材の幅が広がっています。こちらのバレルレッグパンツなら、スウェットのリラックス感をキープしつつも、立体的なシルエットでキレイ見えが叶いそう。樽のような立体的なシルエットで、スウェットにありがちなもたついた感じが少なく、スタイルアップを狙えるかも。

ショートジャケット風カーディガンで上品に

ルームウェア感が出がちなグレーのスウェットパンツも、バレルレッグならキレイめな仕上がりのコーデに使えます。ボーダートップスでカジュアルにまとめつつ、エレガントなショートカーディガンとパンプスで大人っぽいアクセントを。ゆったりとしたバレルレッグと長め丈のトップスに、コンパクトなカーディガンを合わせることで、ぐっとメリハリのあるスタイリングに仕上がります。

秋ムードたっぷりのコーデュロイパンツ

【GU】「コーデュロイバレルレッグイージーパンツ」\2,990（税込）

秋を感じる素材のひとつ、コーデュロイ。秋冬のスタイリングに持っておくと便利ですが、パンツは生地の凹凸感も相まって重くなりがち。その点こちらのバレルレッグパンツは、「裾に向かってややテーパードしている、すっきりとしたバレルシルエット」（公式サイトより）なので、重見えを回避できる予感。秋冬らしいあたたかみと、スタイリッシュさの両立が期待できそうな1本です。

きれいめニットをタックインしてスタイルアップ

カジュアルなコーデュロイも、シルエットにこだわれば一気に大人の雰囲気に。パンツをジャストウエストに穿いて、ゆったりとしたニットプルオーバーをタックイン。そうすることで、腰の位置を高く見せる効果が期待できます。さらに、Vネックのトップスを取り入れて腕をラフにまくることで、デコルテや手首などの女性らしいパーツを強調。各パーツのメリハリ技が光る、大人のカジュアルコーデです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N