挙式なしで結婚したら、祖父が「200万円」くれた！「ご祝儀代わり」なら、税金はかかりませんか？ 非課税にする方法も確認

結婚祝いの「ご祝儀」は非課税？ 挙式なしの場合の扱い

結婚祝いのご祝儀は、原則として贈与税がかかりません。これは、税務上「社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税を課さないという考え方に基づいています。この考え方は、相続税法基本通達21の3-9に記載されています。

重要なのは「社会通念上相当」という部分です。この言葉に明確な金額の基準はありませんが、一般的には親族なら5万円から10万円、友人や同僚なら3万円程度といった、世間一般の相場であれば非課税と判断されます。

では、挙式をしない場合はどうなるのでしょうか？ 結論から言うと、挙式を行わなくても、結婚を機に受け取るお祝い金であれば、同様に非課税として扱われる可能性があります。ただし、その場合も「社会通念上相当な範囲内」であることが大前提となります。

例えば、祖父から200万円というまとまったお金を受け取った場合は、一般的なご祝儀の相場を大きく超えるため、贈与とみなされ、課税対象となる可能性があります。



非課税制度を活用できるケースと条件

多額の資金援助を受ける場合には、贈与税がかからない特例制度を活用する方法があります。親や祖父母など直系尊属から、結婚や子育ての資金を援助してもらう際は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」の利用が可能です。

この制度を利用するための条件や対象となるケースは、図表1のとおりです。

図表1

項目 概要 非課税限度額 受贈者1人につき1000万円まで（そのうち、 結婚 資金は300万円が上限） 資金の用途 【 結婚 資金】挙式費用、新居の初期費用、 引っ越し 費用など【子育て資金】 不妊治療 や出産費用、子どもの 医療 費など 受贈者の要件 18歳以上50歳未満で、前年の所得が1000万円以下であること 適用期間 平成27年4月1日から令和9年3月31日まで

参考資料より筆者作成

この制度を利用すれば、祖父から受け取った200万円を結婚資金として非課税で受け取れます。ただし、ご祝儀として受け取る場合とは異なり、利用には金融機関での手続きが必要です。



贈与税を避けるためのポイント

ご祝儀代わりのお金を受け取る場合、贈与税を避けるために3つのポイントがあります。



1. 金額は相場内におさめる

一般的に、ご祝儀として受け取る金額は「社会通念上相当な範囲内」が重要です。受け取る金額がご祝儀の相場を大きく超える場合は、贈与税の対象となる可能性が高まります。



2. 贈与税の基礎控除を活用する

贈与税には、年間110万円まで非課税になる「暦年贈与の基礎控除」があります。結婚祝いのご祝儀はこれとは別物ですが、ご祝儀とは別に、結婚を機に親や祖父母から毎年110万円以内の贈与を受けることも可能です。



3. 高額を銀行振込で受け取る際は注意

現金で手渡しされるご祝儀は、税務署が把握しにくい側面があります。しかし、銀行振込で高額なお金を受け取ると、記録が残るため贈与税の対象となる可能性が高まります。



挙式なしでも安心して贈与を受けるために

結婚祝いは、挙式をしなくても「社会通念上相当な範囲内」であれば贈与税はかかりません。しかし、祖父から受け取った200万円のように、一般的なご祝儀の相場を大きく上回る場合は、贈与税の課税対象となる可能性が高まります。

そのような場合は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置」の活用を検討しましょう。この制度を利用すれば、結婚や子育てのための資金を、1000万円まで非課税で受け取れます。

ただし、金融機関での手続きが必要となるため、事前の準備が大切です。税理士や金融機関に相談し、自身の状況に合った適切な方法で贈与を受け取ることで、安心して新しい生活をスタートできます。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー