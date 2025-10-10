今回ご紹介するのは、おもちゃを洗われてしまったわんこの姿です。

話題となっている投稿は記事執筆時点で564万回再生を突破し、「哀愁が切ない…」「しょぼくれ顔が可愛すぎる」「感情表現豊かすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が大切にしているおもちゃを『大量に丸洗いした』結果…まさかの『大号泣してしまう光景』】

大切なおもちゃを丸洗い！

YouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」の投稿主さんは、トイプードルの『モコ』ちゃんと2人暮らしをしています。チャンネルでは、モコちゃんとの微笑ましい日常を紹介。今回は、モコちゃんの大切なおもちゃとハウスを丸洗いしたといいます。

ハウスが回収され、必死に抵抗したというモコちゃん。しかし、抵抗空しくハウスはお風呂場に持ち込まれ、洗われることとなってしまいました。モコちゃんは、切ない表情でその様子を見ていたそうです。

あまりの悲しみに大号泣

ハウスは、モコちゃんが1歳の誕生日を迎えたときにプレゼントしたものだそう。3年間使っているため、愛着も湧いているようです。モコちゃんの切ない表情に胸が痛みますが、投稿主さんにとっても思い入れの強いもの。洗剤を使って丁寧に洗ったといいます。

ハウスを洗うついでに、たくさんのおもちゃも洗うことにした投稿主さん。ハウスを漬け置き中のバスタブにどさっと入れると、モコちゃんが悲鳴をあげました。お気に入りのおもちゃたちがバスタブの中に吸い込まれてしまったため、懸命に「おもちゃ返して！」とアピールしていたとか…。

綺麗になってホッと一安心

お風呂の扉を閉めても、モコちゃんは何度も扉の前に行ったといいます。他のおもちゃで遊ぼうとするも、気が気でない様子。あまりに鳴き続けるため、お散歩で気を紛らわせ、早めに就寝したそうです。

そして翌朝、ハウスとおもちゃは綺麗に乾いていました。宝物を返してもらったモコちゃんは、もちろん大興奮！おもちゃにかじりついたり、ハウスの中におもちゃを持ち込んだり、嬉しそうに遊んでいたといいます。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「扱いがもう彼女なんよ」「飼い主さんの可愛さも爆発してる」「こんなに幸せなわんちゃんいるんやなぁ」などさまざまなコメントが寄せられました。感情表現豊かなモコちゃんと、モコちゃんを溺愛する投稿主さんの姿に、見ている方まで癒されてしまいそうですね♡

YouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」には、モコちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。