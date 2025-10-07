元「キグルミ」で女優の志村玲那（30）が7日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表した。すでに安定期に入っており、予定日は「来年の2、3月」だという。

「皆様 いつもありがとうございます またもや私事ではございますがっ！！！！！！」と記し、「じつは、、、お腹に赤ちゃんがおります 今年は1月からずっと忙しく 環境が変わりまくっているのですが まさか、赤ちゃんまで授かれるとは思っていなかったのでとてもとても驚きです」とつづった。

「現在は安定期に入っていて 母子共に健康です」とした。

「今までお腹が目立たないような服装や写真を心がけてましたが 発表したので元気よくお腹出せる って思ったら寒くなってきました！笑 今の悩みは着る服がない事です」と志村。「“出産”することを考えると怖い事ばっかりですが とっても優しすぎる旦那が ものすごーく不器用ながらも支えてくれているのがわかるので 一緒に乗り越えていこうと思います」と記した。

「出産予定は来年の2、3月なので まだまだ先です！」としつつ「自分だけの体じゃないので最近は甘えることを覚えました（家ではもうすごく甘やかされてます） とにかく楽しみではあるので また素敵な報告ができるように素敵な日々を過ごしていきます これからも変わらず 私の日常を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

志村は人気バラエティー「あっぱれさんま大先生」（フジテレビ」に子役として出演。2006年、CMソング「たらこ・たらこ・たらこ」を歌う「キグルミ」として歌手デビュー。たらこの被り物をつけて出演したMCがヒットし、楽曲が最年少で日本レコード大賞特別賞を受賞するなど人気者に。2008年4月末で「キグルミ」を卒業。2008年に、舞台「MIDSUMMER CAROL ガマ王子 vs ザリガニ魔人」のヒロイン・パコ役で女優としてデビュー。一時休業を経て、芸能界に復帰した。

プライベートでは、今年5月に一般男性との結婚を報告している。