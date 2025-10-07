【GU新作コラボ】がセンス別格！ 大人こそ狙いたい「トレンチスカート」

秋の気配をまとった着こなしに欠かせない“チェック柄”は今シーズンもトレンドに。そのクラシカルな魅力を、スマートに取り入れるなら【GU（ジーユー）】から登場しているアイテムに注目。今回ピックアップした「トレンチスカート」は、注目ブランド【rokh（ロク）】とのコラボで誕生したアイテムです。トラッドなチェック柄にトレンチデザインの上品さを掛け合わせた、絶妙なバランスがポイント。人気スタッフさんの着こなしとともに、その魅力をお届けします。

トラッドムードを感じさせるおしゃれデザイン

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」\3,990（税込）

トレンチコートのディテールを、そのままスカートに落としこんだようなデザインのミディ丈スカート。細かなチェック柄が上品で、季節感を演出しながら品の良いバランスに決まります。ベルト付きのラップスカート風だから、スタイリングにメリハリが効いて、体型カバー効果も狙えそう。凝ったデザインながら、\3,990（税込）で手に入るというコスパの高さも魅力です。

シンプルな黒トップスが一気に映える！

ベーシックな黒トップスも、このトレンチスカートと合わせれば一気に垢抜け顔に。柄の存在感がしっかりあるから、トップスはミニマルでOKというお手本です。シンプル × 柄のバランスが大人っぽく、着るだけで“こなれ感”をまとえるのが魅力。ヒールのあるブーツやパンプスを合わせれば、さらに上品さがプラスされて、デートやお出かけにもピッタリなコーデに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M