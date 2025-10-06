カルディの「パンのお供」正直レビュー！「リピート確定」と絶賛された意外な一品とは？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「食パンに塗るだけで激旨！パンのお供をブチギレ氏原がレビューしてみた【カルディ編】」と題した動画を公開。カルディで販売されている食パン用のスプレッドやペースト8種類を実食し、忖度なしでレビューした。
動画では、甘い系からしょっぱい系まで、個性豊かな「パンのお供」をラインナップ。中でも「塗ってから焼く」タイプの商品が大きな注目を集めた。特に「塗って焼いたら明太トースト」を実食した際には、その意外な味わいに両氏が驚きを見せる。氏原は「明太じゃなくなってる。なんかポテトチップス」とコメントし、コンソメ味のようだと表現。明太子の風味よりも、パンに染み込んだ油の旨味を高く評価した。
数々の商品を試した結果、両氏が「文句なし」と口を揃えて絶賛したのが「ガーリックマーガリン」であった。口に入れた瞬間、サカモトは「うまっ！」と声を上げ、氏原も「これはダメだ…美味い」「リピートだねこれは」と太鼓判を押した。ガーリックの風味とマーガリンのコクがパンに染み込み、専門店のような味わいになる点が勝因となったようだ。
この投稿には「カルディ大好きなので嬉しい〜！！」といったコメントが寄せられた。今回のレビューを通して、単にパンに塗るだけでなく、「塗ってから焼く」ことでパン自体に味を染み込ませるタイプの商品が、満足度の高い選択肢となり得ることが示された。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
