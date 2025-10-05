¡Ö¡Ø±«¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸«¾å¤²¤¿¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Î¤ª¤·¤Ã¤³¤Ç¡Ä¡×10Âå¤ÇË½ÁöÂ²¤Ë¢ª30Âå¤Ç¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜÅßµÙ¤ß¤Î¡ÈÁÔÀä¤¹¤®¤ë²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡É
20代で「原因不明のめまい」を発症★寝たきり状態に……ものまね芸人・斎本康休が語る、絶望寸前の「闘病生活」
¡¡ºäËÜÅßÈþ¸øÇ§¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ºäËÜÅßµÙ¤ß¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢ºäËÜÅßÈþËÜ¿Í¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÃåÊª¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤ÈÀäÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯ÎÏ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î°áÁõ¤È¥«¥Ä¥é¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾À¸¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¡£
【衝撃画像】暴走族「ブラックエンペラー」に所属していた10代、赤っ恥いにおしっこをかけられたという下積み時代、ものまね芸人・斎本康休さんの写真を一気に見る
¡¡20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤á¤Þ¤¤¾É¾õ¤¬´Ë²ò¤¹¤ë¤È¡¢ºÆµ¯¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤âÌ¸¤ÏÂ³¤¯¡£¿ìµÒ¤ÎÇ¢¤¬Æ¬¾å¤Ë¹ß¤êÃí¤¤¤À¤È¤¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£
次に彼女が選んだ場所は、「児童擁護施設」での住み込みだった。なぜ、その選択をしたのか。"斎本康休誕生前夜"に起こったこと――。(全4回の3回目/続きを読む)
ものまね芸人・斎本康休さん　©石川啓次／文藝春秋
¤â¤Î¤Þ¤Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉñÂæ¤Ø
¡½¡½20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¤á¤Þ¤¤¤Ç¡¢¤Û¤Ü¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢29ºÐ¤Î¤È¤´Ë²ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ºäËÜÅßµÙ¤ß¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÅßµÙ¤ß¡Ë¡¡30ºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ±À¤Âå¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£¿²¤¿¤¤ê¤Î¤È¤¤â¡¢·ëº§¼°¤Î»Ê²ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´Ë²ò¸å¤Î¤¢¤ë¤È¤¡¢Í§¿Í¤«¤é¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤ÎÁÇ¿ÍÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤µ¤ó¤È¤«»³À¥¤Þ¤ß¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Î»×¤¤ÉÕ¤¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª½é¼ç±é¤ÎÊý¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦²ÃÆ£Âë¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ®ÉÂÃæ¤ËÂçÎÌ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÖÈ¯ÎÏ¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¤Í¡£²ÃÆ£Âë¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ò²¿ÅÙ¤â¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤ó¤³¤Ã¤ÁÍè¤Æ¡£¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤ó¤³¤Ã¤Á¡¢¤¢¤¢¡¢¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤óÍè¤Æ¤è¡£¤¢¤±¤ß¤Á¤ã¤ó¤³¤Ã¤Á¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£1000¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤é100¿Í¤¯¤é¤¤¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Î3¿Í¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉñÂæ¤Ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë²ÃÆ£Âë¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾¾µïÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þÃ¯¤â¾¾µï¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ë¹½¤Ê¾×·â¤È¤·¤Æ¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»öÌ³½ê¤«¤é¤ªÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤³¤È¤È¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î³Ê¹¥¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÌ¾¡¦²ÃÆ£¤á¤°¤ß¤È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡£»Å»ö¤ò°¶Àû¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¤«¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¸ý¤òÍø¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥É¥µ²ó¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢3Ëü±ß¤Î¥®¥ã¥é¤Î¤¦¤Á2Ëü5000±ß¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ÇÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢»ä°ì¿Í¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢¾®ÁÒ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç±Ä¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ï»Å»ö¤À¤«¤é¡¢50Ê¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2²ó¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¡¢ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤À¤«¤é¿ÈÂÎ¤â¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î³Ê¹¥¤Ç¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥é¤¬°¤¯¤Æ»Ø¤Î¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Æ¡£
¡½¡½Â³¤¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡»ä¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¼¿§¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤ª»Ø¤¬1ËÜÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¥©¡Á¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¶â¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¿¤À¤Í¡¢Ã¯¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£·Ý¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÄº¤±¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡¢²Î¤â²Î¤¨¤Ê¤¤¡¢¥Í¥¿¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î±Ä¶È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î³Ê¹¥¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤ª¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é1Á¬¤â¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬¡¢É÷Â¯Å¹¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¾¾µïÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ã¤Æ¡¢¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ä¡Ä¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¼Âºß¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¡£¾¾µï¤µ¤ó¤ò¤ä¤ì¤Ð¥¥ì¥¤¤Ë¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢º²¤¬¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤¤¤Ä¥Ð¥«¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ´é¤Ë¡¢º²¤¬¿Ì¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤¿
¡½¡½¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤â¤Î¤Þ¤Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿²¤¿¤¤ê¤À¤Ã¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¤¦¤ó¡¢¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«µ²±¤ò¤¿¤É¤ë¤È¤Í¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢°ì³ØÇ¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤è¤¯»ä¤ÎÇØÃæ¤ò¿Ë¤Ç¤Ä¤ó¤Ä¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¹»½¸²ñ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ö²ÃÆ£¡¢¤ªÁ°¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤ËÊÑ¤Ê¤³¤È¤ä¤ì¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¿Ë¤Ç»É¤¹¤«¤é¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£²ÃÆ£¤á¤°¤ß¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¦¤ª¡¼¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Á´ÂÎ¤¬ÂçÇú¾Ð¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¥¦¥±¤¿¤¤¤È¤«³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤Î¼¡¸µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¥Ð¥«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ·ì¤¬Áû¤°¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÁ°¤Ï¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸Æ¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¡£¥¦¥±¤Ê¤¯¤Æ¤âÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡Èô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤À¤«¤é³Ú²°¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î³Ê¹¥¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿åÅ©¤¬Æ¬¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö±«¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¾å¤ò¸«¾å¤²¤¿¤é¡¢¾å¤Î³¬¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤¤¤¬¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢²¼¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î15Æü¤Ç¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¡¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªÅ¹¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï¥È¥¤¥ì¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤Î¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢ÍâÆü¤«¤é»ä¤âÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ä¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹âÎð¼Ô¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢30ÂåÁ°È¾¤Îº¢¤Ë¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¡©
ÅßµÙ¤ß¡¡½»¤ß¹þ¤á¤ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ã¤¤»Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÀéÍÕ¤Î»³±ü¤Ë¤¢¤ë»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥ê¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤È¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ê¤¤»Ò¤È¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é·Ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ»ÜÀßÄ¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤«¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÃÊ¡¹¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ë²ÃÆ£¤á¤°¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÃ¯¡©¡¡²¿¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ÜÀßÄ¹¤¬¡¢¡ÖÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ëÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥ó³ê¤ê¡£¸«»ö¤Ë¥¦¥±¤Ê¤¤¡£¥ä¥¸¤â¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤À¤±¥¹¥Ù¤êÅÝ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë»ÜÀßÄ¹¤¬¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»ä¤Ë¡£¡ÖÌµÎÁ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¹âÎð¼Ô¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤í¤È¡£
ÅßµÙ¤ß¡¡¹ç¤ï¤»¤í¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤äºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤Î²Î¤òËÜµ¤¤Ç²Î¤òÎý½¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤òºÆË¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡ÖÀî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¿§¤Ç¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼ê¤¬³«¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï»ä¤Î¼ê¤ò¤°¤Ã¤È°®¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°®¤Ã¤¿¼ê¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸Ô´Ö¤Ë¤¢¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Êµã¤¾Ð¤¤¤Ç¤¹¡£¿¦°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¤´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²æºÊ ¹°¿ò¡Ë