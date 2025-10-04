¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡ÛÅ¢ÂçÀ¤¡¢¸½ºß¤Î¼Ú¶â³Û¤Ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¶Ã¤¡¡Í¥¾¡¾Þ¶â30Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»Ê¹¤«¤ì¡Öº£·î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡TBS¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÅ¢ÂçÀ¤¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Æ¥»¡Ë¤¬¹±Îã¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¸½ºß¤Î¼Ú¶â³Û¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×½Ð¾ì¼Ô¤¿¤Á
¡¡MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡ÖÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢2²¯¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÂ¨Åú¡£º£ÅÄ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö¾ÜºÙ¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æº£ÅÄ¤¬¡ÖÍ¥¾¡¾Þ¶â30Ëü±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Öº£·î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ëº£ÆüÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
