220±ß¤Î¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥»¥ë¡×¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¯
¡Ö220±ß¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥»¥ë¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÁÄÀáÌó¼çÉØ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²È»ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼ã¾¾ÈþÊæ¤µ¤ó¡Ê50Âå¡Ë¡£¥À¥¤¥½¡¼¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡¦THREEPPY¡Ê¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¡Ë¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²È¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥»¥ë¤¬²õ¤ì¤Æ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë
¤ï¤¬²È¤âÃÛ25Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Á¤³¤Á½¤Á¶¤·¤Ä¤ÄÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤ä¾®Êª¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶ÊØÍø¡ªTHREEPPY¤Î¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥»¥ë¡Ê¥¥å¡¼¥Ö¡¢BE¡Ë¡×
º£²ó²õ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥»¥ë¤ÎÉ³¤ÎÉôÊ¬¡£°ÊÁ°¤Ë¤â¤¦ÊÒÊý¤¬²õ¤ì¤¿¤È¤¤Ï»É½«»å¤ÇË¥¤¤Ä¾¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Îµ¤ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢THREEPPY¤Î¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¥¿¥Ã¥»¥ë¡Ê¥¥å¡¼¥Ö¡¢BE¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÏÁ´ÂÎ¤òÊâ¤¤¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¹¥¤ß¤ÎÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
THREEPPY¤Ï330±ß¤Î¾¦ÉÊ¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È2¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç220±ß¡ª¡¡¤â¤¦Ï«ÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÄ¾¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼§ÀÐ¤Ç¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¯
¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼§ÀÐ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¤Ä¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¾å¤ÎË¼¤«¤±¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÄÂÂß¤ä¿·µï¤Ç¥¿¥Ã¥»¥ë¤ò¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥Æ¥óÃ¼¤ÎÉÛ¼«ÂÎ¤ò¶´¤ó¤Ç¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¿§¤Ë¹ç¤¦¥Ù¡¼¥¸¥å¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥â¤ÎÀè¤ËÇò¤¤¤È¤á¶ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤¤¤Ã¤Æ¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î2Ëç½Å¤Í¤ò¤ä¤á¤¿¿Í¤â
¥«¡¼¥Æ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Í§¿Í¤È²È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢2Ëç½Å¤Í¤ò¤ä¤á¤¿Êý¤ÎÏÃÂê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë±«¸Í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸ü¼ê¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤ä¤á¡¢¼×¸÷¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2ËçÆ±»þ¤ËÀöÂõ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¡Ö¿´ÃÏ¤è¤¤¡¦ÊØÍø¡¦¥é¥¯¤Á¤ó¡×¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢Êë¤é¤·¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¤è¤¤»×¤¤¤Ä¤Ä²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£