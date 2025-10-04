グルメも楽しめる「兵庫（有馬・六甲・播磨・但馬）の温泉地」ランキング！ 2位「城崎温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月26〜29日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「グルメも楽しめると思う兵庫県（有馬・六甲・播磨・但馬エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：城崎温泉（兵庫県）／59票7つの外湯を浴衣姿で巡る「そぞろ歩き」が名物の城崎温泉は、町全体が1つの温泉宿のような情緒を漂わせる人気の温泉街です。春は桜、冬は雪景色と、季節ごとに異なる風景があり、歴史ある木造建築や川沿いの柳並木も散策するだけで心が和みます。ブランドビーフのルーツといわれる但馬牛や冬の松葉ガニを使った料理は、全国から美食家が訪れるほどの人気。観光、グルメ、温泉の三拍子がそろった、何度でも訪れたくなる魅力にあふれた温泉地です。
1位：有馬温泉（兵庫県）／114票日本最古の温泉の1つとされる有馬温泉は、歴史と格式を兼ね備えた名湯です。鉄分と塩分を多く含む赤褐色の「金泉」、ラジウムを含む透明な「銀泉」という異なる泉質を一度に楽しめるのが大きな魅力。神戸市街からもアクセスしやすく、週末の小旅行にもぴったりです。温泉だけでなく料理も充実しており、地元の旬の素材を生かした懐石料理や、格式ある料亭で味わう特別な一皿が旅の満足度を高めてくれます。さらに、神戸牛コロッケや明石焼といった食べ歩きグルメも人気。落ち着いた雰囲気の中で、ぜいたくなひとときを味わえる温泉地です。
回答者からは「有馬の山椒の入った唐揚げや神戸牛を使ったコロッケ、温泉のお湯の塩分の入ったパンなどがあります」（60代男性／兵庫県）、「神戸牛や六甲山チーズ、有馬サイダーなど美味しいものがたくさんあるから」（40代女性／神奈川県）、「温泉街も栄えていて、いろいろなグルメが楽しめそう」（30代女性／東京都）、「『神戸牛のすき焼き』や『湯豆腐懐石』を食べることができるし、炭酸煎餅や有馬サイダーなども食べられるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
