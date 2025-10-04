X（旧Twitter）で話題になっているのは、猫と育ったわんこの姿。猫から教わったとしか思えない動きは記事執筆時点で1111万回を超えて表示されており、「挙動が完全に猫なんだがｗ」「猫先輩の教えを忠実に守ってますね」「犬の着ぐるみ着たねこちゃん」などのコメントの他、9万9000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：猫を見て育った大型犬の赤ちゃん→獲物を見つけた瞬間に…まさかの『影響を受け過ぎた行動』】

抜き足差し足で近づいて…

Xアカウント「@pu_channeldesu」の投稿主さんは、動物好きが高じて、ゴールデンレトリバーやラグドールのブリーダーとして活躍しているそうです。今回の主役は、ゴールデンレトリバーの子犬さん。

天真爛漫なパピー犬の姿に、癒される人は多いことでしょう。しかし、投稿主さんの家にいるゴールデンレトリバーのパピーは、普通の子犬とは違う動きをするのだそう。

何かを狙うようにキャリーから出てきたパピーは、なんと抜き足差し足！体を低くしてゆっくりと獲物に近づく姿は、まるで猫のようです。

猫デビューバッチリ！？

実は、パピーは、投稿主さんの家にいる猫さんの真似をしているのだそう。猫の動きを見ながら育ったため、自然と猫らしい動きが身に付いたのだといいます。

獲物を狙ってソロリソロリとキャリーを出たパピーは、「今だ！」とでも言うように渾身のジャンプ！子犬のため高くは飛べないものの、ジャンプ力抜群な猫の気分で獲物を取り押さえたのでした。

猫の鋭い視線に憧れて表情まで真似をしたつもりなのか、いっちょまえにムキ顔をしている姿がたまらない…♡

これなら、いつでも「猫」としてデビューを迎えられそうですね！？

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ちゃんと怖い顔して襲いかかるの草」「機敏じゃない所がまた好き」「立派な猫に育ったね♡」など沢山の反響がありました。

パピーだけが分かる猫の魅力

別の日には、パピーが先輩犬たちと遊ぶ姿も紹介されていました。優しい先輩犬たちは、パピーを楽しませようと追いかけたりおもちゃを持ち寄ったりしていたそう。

しかし、パピーは先輩犬たちをスルーして部屋の隅へ。向かった先には、美しい佇まいで犬たちの行動を見守る猫がいたのです。

先輩犬よりも猫に懐いている様子のパピーさん。その理由は、パピーたちだけが知っているのでしょう。

Xアカウント「@pu_channeldesu」には、わんこやにゃんこの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

