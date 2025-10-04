果たして睡魔に勝てるのか……！ YouTubeチャンネル「ねこねこチャンネル（Park cat）」では、2匹の子猫が睡魔と戦う様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎる」「見ているだけでメロメロ」の声が続出しました。

先に睡魔に負けそうになったのは…

注目を集めたのは「【3分間の激闘】仲良く並んだ子猫のキラちゃんミコちゃんが睡魔と戦う、勝つのは睡魔かそれともキラミコちゃん？結末はどうなるのか？【赤ちゃん猫】【保護猫】」という動画。兄妹猫の「キラ」と「ミコ」が寄り添って、今にも眠ってしまいそうな場面から動画は始まります。

画面向かって左のキジシロがお兄ちゃんのキラ、右の三毛猫が妹のミコです。2匹ともウトウトしていて、今にも眠ってしまいそう。閉じてしまいそうな目をなんとか開けて、「まだ寝たくないニャン」と最後の気力を振り絞っている姿に注目です。

そんな中、先に睡魔に負けそうになったのはお兄ちゃんのキラ。だんだんと頭が垂れてきましたが、なんとか踏ん張ります。しかし睡魔に勝てなかったキラは、吸い込まれるようにタオルケットに顔をうずめて夢の世界へ……。

キラの隣で眠気と戦っていた妹のミコも、だんだんと頭が傾いていきます。完全に眠ってしまう寸前で、頭がカクンとなってキラの方へ寄り添うような体勢に。キラはミコの気配を感じたのか、ビクッとして目を覚まし、「あれ？ 寝てたニャ？」といった様子。状況がつかめず、辺りを見渡します。

目を覚ましたものの睡魔には逆らえず、キラとミコは顔を寄せ合って再び夢の世界へ。3分間の戦いの結果、やっぱり睡魔にはかなわなかったようです。

動画を見た人たちからは「これは最強の癒やされ動画」「子猫が眠るだけなのに幸せな気持ちになれる」「天使級かわいさ」「ボーッと見てるだけなのに、気付くとずーっとニヤニヤしてる」「見てるだけで幸せ」「癒やされ度200％！」といった声が寄せられていました。ぜひ動画で、キラとミコが睡魔と戦う様子を確認してみてくださいね。