2025年慶州（キョンジュ）アジア太平洋経済協力体（APEC）首脳会議を広報するため、歌手G−DRAGON（ジードラゴン）ら韓国を代表する各界のスターが総出動した。

韓国外交部APEC首脳会議準備企画団は10月2日、映画監督パク・チャヌク、サッカー選手の朴智星（パク・チソン）、ガールズグループIVE（アイブ）のウォニョン、シェフのアン・ソンジェ、DJのPeggy Gou（ペギー・グー）らが出演する特別広報映像を公開した。ニューヨークフェスティバルなどで受賞経験のあるシン・ウソク監督が演出を担当し、APEC2025広報大使であるG−DRAGONが主演を務めた。

映像は、韓国を象徴する韓屋の外観をしたフュージョン韓食レストランにAPEC加盟国の人々が集まる場面から始まり、「世界が慶州に集まる」というメッセージを表現した。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は誘導灯を手に飛行機の地上移動を案内するマーシャラー（誘導員）として約2秒ほどサプライズ登場した。外交部は「混乱を克服し、秩序正しく国際社会に復帰した大韓民国を暗喩する場面を表現した」と説明した。

李大統領はこの日インスタグラムを通じて撮影ビハインドカットを公開した。この中で「これからは本当の駐車管理男。監督、これで合ってますか？」という文とともに、出演者である #GD #パク・チャヌク #パク・チソン #ペギー・グー #アン・ソンジェ #チャン・ウォニョン そして… #イ・ジェミョン #レッツゴー などのハッシュタグを添えた。

外交部によると、今回の映像は制作に必要な最小限の実費のみが支援され、制作陣や出演陣や全員ギャラなしで参加し、国家的な行事のために志を一つにした。

2025年慶州APEC首脳会議は10月31日から2日間の日程で開かれる。アジア太平洋一帯の主要国が慶州に集まり世界経済の現在と未来を論じる今回の会議は、米中首脳の会談が予定されており、今年最大の外交イベントに急浮上している。