º£µ¨3¾¡ÌÜ¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®
¢£µð¿Í 4¡¼2 ÃæÆü¡Ê30Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ïº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÂçÂæÅþÃ£¡£ÆÃ¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢2²óÅÓÃæ6¼ºÅÀKO¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¡£
¡¡2007Ç¯3·î29Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊÅö»þ¥ä¥Õ¡¼¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢3-1¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿2²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤ÆÂçÎÌ5¼ºÅÀ¡£1²ó2/3¤Ç3»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¤È²ù¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÇÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¹õÀ±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö´ÊÃ±¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤µ¤ì¤¿¤·¡£ÅðÎÝ¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤Î»þ¤ÏÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¡¢¥¥ì¥¤¤ËÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¼ã¡¹¤·¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í½é¾¡Íø¡×¤òµó¤²¤ë¡£¥×¥í4ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿4·î18Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Õ¥ë¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜ¾ë¡Ë¤Ç9²ó9°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£140µå¤Ç13»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢½é¾¡Íø¤ò½é´°Åê¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½éÅÐÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¾¡Íø¤ò¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2013Ç¯¤Ë24Ï¢¾¡¤Ê¤ÉNPBÄÌ»»122¾¡¡£MLB¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç2014Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³2·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»78¾¡¤òµó¤²¤¿¡£18Ç¯Á°¤Î¥Û¥í¶ì¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë